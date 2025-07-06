Меликов призвал не допустить ухудшения отношений между Россией и Азербайджаном
Глава Дагестана Сергей Меликов призвал не дать вбить клин между Россией и Азербайджаном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«К сожалению, в отношениях между Россией и Азербайджаном возникли определенные трудности. Но я убежден, что все они будут разрешены мирным путем, с учетом интересов народов и уважением к истории наших отношений», – заявил Меликов.
По его словам, в такие времена находятся те, кто стремится использовать ситуацию в собственных целях, чтобы ослабить Россию изнутри, посеять рознь и настроить братские народы друг против друга. Это особенно касается Дагестана, где много выходцев из Азербайджана, которые считают республику своим домом. Именно в Дагестане азербайджанцы являются коренным народом, считает Меликов.
Глава региона указал, что сейчас возможны попытки спровоцировать стороны и втянуть в конфликты. Это уловки тех, кто не желает Дагестану, Азербайджану и России мира и стабильности. Власти не раз видели, как внешние силы предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию чужими руками. В результате они терпели неудачу, подытожил глава республики.
Отношения Москвы и Баку обострились в конце июня. Это произошло на фоне задержания более 50 уроженцев Азербайджана с российским гражданством, подозреваемых в причастности к убийствам, совершенным с 2001 по 2011 г. Двое из них скончались. МИД Азербайджана потребовал от России разъяснений. 1 июля в республике произошли аресты россиян, обвиняемых в причастности к онлайн-продаже наркотиков из Ирана и совершению киберпреступлений.
После этого МИД России рекомендовал гражданам тщательно оценивать необходимость поездок в Азербайджан. Тем, кто уже находится в республике, советуют соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность.