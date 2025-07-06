Меликов призвал не допустить ухудшения отношений между Россией и Азербайджаном

Отношения Москвы и Баку обострились в конце июня. Это произошло на фоне задержания более 50 уроженцев Азербайджана с российским гражданством, подозреваемых в причастности к убийствам, совершенным с 2001 по 2011 г. Двое из них скончались. МИД Азербайджана потребовал от России разъяснений. 1 июля в республике произошли аресты россиян, обвиняемых в причастности к онлайн-продаже наркотиков из Ирана и совершению киберпреступлений.