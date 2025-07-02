МИД призвал россиян в Азербайджане соблюдать «повышенную осторожность»
В связи с текущей обстановкой Министерство иностранных дел России настоятельно призвало граждан взвешенно подходить к решению о поездке в Азербайджан. Об этом говорится в Telegram-канале департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.
«В складывающихся условиях настоятельно рекомендуем гражданам России при решении вопроса о целесообразности поездки в Азербайджан тщательно учитывать обстановку в этой стране», – подчеркнули в МИДе.
Гражданам, уже находящимся на территории республики, ведомство советует соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность. В случае возникновения каких-либо проблем россиянам рекомендовано незамедлительно обращаться в посольство РФ в Баку.
Ранее россияне, находящиеся в Азербайджане, пожаловались, что в места их проживания приходят люди в гражданском, интересуются целью пребывания в стране и проверяют документы. Несколько человек сообщили о физическом насилии со стороны этих людей.
Отношения Москвы и Баку обострились после задержания более 50 граждан Азербайджана на территории России 27 июня. Все они проходили по уголовным делам, связанным с убийствами прошлых лет. Двое задержанных скончались. Азербайджанский МИД призвал разобраться в ситуации.
В ответ 1 июля в Азербайджане начались показательные аресты и избиения граждан РФ. Им предъявлены обвинения в киберпреступлениях и распространении наркотиков, якобы поступавших из Ирана. На видеозаписях задержаний и судебных заседаний у ряда обвиняемых были заметны следы побоев.