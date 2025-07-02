Баку проигнорировал ноты Москвы с требованием допуска к арестованным россиянам
Азербайджан не ответил на ноты России с требованием предоставить консульский доступ к арестованным россиянам. Об этом сообщило посольство РФ в Баку.
«Посольство в оперативном порядке направило в МИД Азербайджана ноты с требованием предоставить консульский доступ к арестованным российским гражданам. Ответа от азербайджанской стороны не последовало», – говорится в сообщении.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 июля заявила, что Москва рассчитывает, что «желающие испортить двусторонние отношения воздержатся от дальнейших провокационных шагов», поскольку «этих шагов уже было немало».
«Призываем азербайджанскую сторону принять меры по возвращению этих отношений к уровню, который сформулирован в официальных документах, уровню стратегического союзничества», – сказала она.
Обострение отношений России и Азербайджана произошли после задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Следственный комитет (СК) РФ провел мероприятия в рамках расследования об убийствах с 2001 по 2011 гг. После этого Баку отменил все совместные мероприятия с Москвой, а также провел задержания россиян на своей территории.
30 июня в редакции «Sputnik Азербайджан» прошли обыски, задержаны руководитель редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. 1 июля они были арестованы. Их обвиняют в мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании доходов. Также была задержана журналистка Ruptly Айтекин Гусейнова.
1 июля в Азербайджане начались показательные аресты и избиения граждан РФ. Им предъявлены обвинения в предполагаемых киберпреступлениях и распространении наркотиков, поступавших из Ирана. На видеозаписях задержаний и судебных заседаний у ряда обвиняемых были заметны следы побоев.