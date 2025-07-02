Баку проигнорировал ноты Москвы с требованием допуска к арестованным россиянам

Обострение отношений России и Азербайджана произошли после задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Следственный комитет (СК) РФ провел мероприятия в рамках расследования об убийствах с 2001 по 2011 гг. После этого Баку отменил все совместные мероприятия с Москвой, а также провел задержания россиян на своей территории.