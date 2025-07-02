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МИД Азербайджана перечислил претензии к России

Баку недоволен событиями в Екатеринбурге, критикой задержаний журналистов и расследованием катастрофы Embraer E190
Ведомости

МИД Азербайджана вызвал чрезвычайного и полномочного посла РФ Михаила Евдокимова. Ему был озвучены события, которые, по мнению Баку, нанесли ущерб отношениям двух стран.

В азербайджанском МИДе заявили, что позиция России по поводу погибших в процессе задержаний в Екатеринбурге 27 июня противоречит найденым следам насилия. В ведомстве также подчеркнули, что в российских СМИ якобы наблюдаются проявления этнической нетерпимости. Речь идет о выражении «этническая преступная группа».

Азербайджанская сторона ожидает, что Россия проведет объективное расследование и накажет виновных. 

Также МИД заявил, что замечания российской стороны по поводу задержаний журналистов «Sputnik Азербайджан» необоснованны. Там заявили, что действия силовиков были законными.

Кроме того, в азербайджанском ведомстве вспомнили ситуацию, когда в конце декабря 2024 г.  в Казахстане потерпел крушение самолет Embraer E190 компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку – Грозный. Баку требует от Москвы проведения полного и прозрачного расследования этой катастрофы. Отмечается, что такие шаги будут иметь большое значение для преодоления негативных настроений в двусторонних отношениях. 

«Таким образом, доведено до сведения посла, что перечисленные выше действия Российской Федерации противоречат духу дружбы и взаимного уважения между двумя странами, вызывают дополнительную напряженность и негативно влияют на двусторонние отношения», – говорится в сообщении.

Отношения Москвы и Баку обострились после задержания более 50 граждан Азербайджана на территории России 27 июня. Все они проходили по уголовным делам, связанным с убийствами прошлых лет. Двое задержанных скончались. Азербайджанский МИД призвал разобраться в ситуации.

В ответ 1 июля в Азербайджане начались показательные аресты и избиения граждан РФ. Им предъявлены обвинения в киберпреступлениях и распространении наркотиков, якобы поступавших из Ирана. На видеозаписях задержаний и судебных заседаний у ряда обвиняемых были заметны следы побоев.

Дополнительную напряженность вызвало возбуждение уголовного дела в отношении руководителей редакции «Sputnik Азербайджан» – Игоря Картавых и Евгения Белоусова. Их обвиняют в мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании доходов. На этом фоне МИДы обеих стран обменялись нотами протеста.

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