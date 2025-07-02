МИД Азербайджана перечислил претензии к России

Кроме того, в азербайджанском ведомстве вспомнили ситуацию, когда в конце декабря 2024 г. в Казахстане потерпел крушение самолет Embraer E190 компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку – Грозный. Баку требует от Москвы проведения полного и прозрачного расследования этой катастрофы. Отмечается, что такие шаги будут иметь большое значение для преодоления негативных настроений в двусторонних отношениях.