Что известно о новом витке конфликта России и Азербайджана

«РИА Новости» со ссылкой на представителей силовых структур сообщило, что члены организованной преступной группировки (ОПГ), которых задержали сотрудники СК 28 июня, причастны к массовому отравлению алкоголем в регионе и гибели 44 человек в 2021 г. Собеседник агентства рассказал, что, помимо этого, группировка владела рядом киосков, в которых продавалась контрафактная табачная продукция.