Что известно о новом витке конфликта России и Азербайджана

Что известно о новом витке конфликта России и АзербайджанаНовые задержания и аресты россиян и «демонтаж двусторонних отношений»
Кризис в отношениях России и Азербайджана продолжает развиваться. После череды задержаний российских граждан МИД РФ заявил Баку протест и обвинил в демонтаже двусторонних отношений. Азербайджан заявил встречный протест. «Ведомости» рассказывают, с чего начался и как развивается скандал.
Задержания уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге
Все началось с того, что утром 27 июня в Екатеринбурге силовики задержали свыше 50 уроженцев Азербайджана. Оперативные действия были связаны с уголовным делам об убийствах, совершенных в период с 2001 по 2010 г.
На следующий день МИД Азербайджана опубликовал заявление, в котором призвал Россию расследовать задержание азербайджанцев. В ведомстве тогда заявили, что при задержании погибли два человека, еще несколько азербайджанцев получили тяжелые ранения.
В связи с задержаниями в Азербайджане отменили все связанные с Россией культурные мероприятия. Парламентская делегация Азербайджана также отменила запланированный визит в Москву. Представители страны отказались принять участие в заседании комиссии милли меджлиса (парламента) республики и Федерального собрания РФ по межпарламентскому сотрудничеству.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко 30 июня сообщила, что, по предварительным данным, один из задержанных азербайджанцев скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются.
Известно, что умерли владельцы кафе «Каспий» – братья Гусейн и Зияддин Сафаровы.
Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева обратилась к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Российский омбудсмен обратилась в Генпрокуратуру России с ходатайством о проверке законности и обоснованности задержания.
«РИА Новости» со ссылкой на представителей силовых структур сообщило, что члены организованной преступной группировки (ОПГ), которых задержали сотрудники СК 28 июня, причастны к массовому отравлению алкоголем в регионе и гибели 44 человек в 2021 г. Собеседник агентства рассказал, что, помимо этого, группировка владела рядом киосков, в которых продавалась контрафактная табачная продукция.
Обыски в бакинском офисе «Sputnik Азербайджан»
30 июня МВД Азербайджана провело «операцию» в бакинском офисе радио Sputnik, входящего в МИА «Россия сегодня».
«Азери-Пресс» сообщило, что во время следственных действий в офисе радио Sputnik якобы задержали двух сотрудников ФСБ России. Позже стало известно, что задержанными являются глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор агентства Евгений Белоусов.
В тот же день в Азербайджане задержали редактора Ruptly Айтекину Гусейнову.
1 июля стало известно, что в офисе «Sputnik Азербайджан» были задержаны семь человек. Они проходят по делу о «мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании доходов». Арестованы два человека, еще пятеро привлечены к уголовной ответственности.
Также азербайджанские силовики задержали группу россиян, которых обвинили в причастности к транзиту наркотиков из Ирана. На кадрах видно, что задержанные были избиты.
1 июля Игорь Картавых и Евгений Белоусов были заключены под стражу.
Дипломатические последствия и новые заявления сторон
30 июня посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев был вызван в МИД России.
Мустафаеву был заявлен протест из-за недружественных действий Баку. МИД России потребовал немедленного освобождения задержанных российских журналистов. Внешнеполитическое ведомство назвало последние действия Баку «сознательными шагами по демонтажу двусторонних отношений».
В ответ посол Азербайджана вручил встречную ноту. В ней был выражен протест против «применения пыток и унижающих достоинство действий».
В постоянной комиссии Совета по правам человека (СПЧ) РФ заявили, что азербайджанские силовики нарушили международные конвенции и декларации задержанием журналистов.
В Баку провели собственную экспертизу тел граждан Азербайджана, которые были фигурантами дела об убийствах в Екатеринбурге. Результаты экспертизы показали множественные травмы.
1 июля генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту «умышленного убийства» своих граждан в Екатеринбурге.
Песков в ходе брифинга заявил, что Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных российских журналистов.