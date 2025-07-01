МИД России заявил о сознательном демонтаже Азербайджаном двусторонних отношений

МИД России заявил о сознательном демонтаже Азербайджаном двусторонних отношенийПослу в Москве заявлен протест из-за задержания журналистов Sputnik
Послу Азербайджана Рахману Мустафаеву был заявлен протест из-за недружественных действий Баку. МИД России потребовал немедленного освобождения задержанных российских журналистов.
«Главе дипломатической миссии Азербайджана была вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения из-под стражи задержанных в Баку российских журналистов Картавых и Белоусова», – сказано в сообщении.
Внешнеполитическое ведомство назвало последние действия Баку «сознательными шагами по демонтажу двусторонних отношений». В их числе были названы:
отмена мероприятий высокого уровня в рамках межгосударственного диалога,
развязанная в азербайджанских СМИ с подачи властей русофобская кампания,
действия азербайджанских правоохранительных органов против российского информагентства «Sputnik Азербайджан» и его сотрудников,
отмена всех культурных мероприятий с участием исполнителей из России.
МИД отметил, что задержания в Екатеринбурге граждан Российской Федерации, выходцев из Азербайджана, было абсолютно законным. «Попытки Баку обвинять российские правоохранительные органы в превышении полномочий являются вмешательством во внутренние дела России», – подчеркнули в ведомстве.
30 июня азербайджанские силовики пришли с обысками в редакцию «Sputnik Азербайджан», в ходе чего были задержаны глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. В тот же день была задержана редактор Ruptly Айтекин Гусейнова. На фоне этого МИД РФ вызвал Мустафаева. В МВД Азербайджана позже заявили, что задержаны были семь человек. Портал Oxu.Az уточнял, что двое из них попали под арест, а пятеро – привлечены к уголовной ответственности.
28 июня сотрудники Следственного комитета России задержали в Екатеринбурге этнических азербайджанцев, подозреваемых в убийствах, совершенных с 2001 по 2011 г. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что во время задержания один фигурант скончался из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго выясняются. Генпрокуратура Азербайджана при этом возбудила уголовное дело по факту «умышленного убийства».