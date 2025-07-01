МИД России заявил о сознательном демонтаже Азербайджаном двусторонних отношений

30 июня азербайджанские силовики пришли с обысками в редакцию «Sputnik Азербайджан», в ходе чего были задержаны глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. В тот же день была задержана редактор Ruptly Айтекин Гусейнова. На фоне этого МИД РФ вызвал Мустафаева. В МВД Азербайджана позже заявили, что задержаны были семь человек. Портал Oxu.Az уточнял, что двое из них попали под арест, а пятеро – привлечены к уголовной ответственности.