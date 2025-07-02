Кремль надеется на прояснение вопросов с Баку через диалог глав СК и прокуратуры
В Кремле рассчитывают, что в рамках контактов между Следственным комитетом России и Генеральной прокуратурой Азербайджана удастся прояснить все спорные моменты, возникшие в двусторонних отношениях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, сейчас диалог ведется между председателем СК РФ Александром Бастрыкиным и генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым.
Отношения Москвы и Баку обострились после задержания более 50 граждан Азербайджана на территории России 27 июня. Все они проходили по уголовным делам, связанным с убийствами прошлых лет. Двое задержанных скончались. Азербайджанский МИД призвал разобраться в ситуации.
В ответ 1 июля в Азербайджане начались показательные аресты и избиения граждан РФ. Им предъявлены обвинения в киберпреступлениях и распространении наркотиков, якобы поступавших из Ирана. На видеозаписях задержаний и судебных заседаний у ряда обвиняемых были заметны следы побоев.
Дополнительную напряженность вызвало возбуждение уголовного дела в отношении руководителей редакции «Sputnik Азербайджан» – Игоря Картавых и Евгения Белоусова. Их обвиняют в мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании доходов. На этом фоне МИДы обеих стран обменялись нотами протеста.