Кремль надеется на прояснение вопросов с Баку через диалог глав СК и прокуратуры

В ответ 1 июля в Азербайджане начались показательные аресты и избиения граждан РФ. Им предъявлены обвинения в киберпреступлениях и распространении наркотиков, якобы поступавших из Ирана. На видеозаписях задержаний и судебных заседаний у ряда обвиняемых были заметны следы побоев.