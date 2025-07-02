Песков: Москва и Баку обсуждают проблемы на уровне глав СК и прокуратуры
Россия и Азербайджан активно обсуждают проблемные вопросы на уровне руководителей правоохранительных ведомств. В частности, диалог ведется между главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным и генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, представители ведомств находятся в постоянном контакте. «Как раз в ходе этих контактов они разбираются с теми вопросами, которые представляются проблемными. Наверное, вот, чем бы я сейчас ограничился», – пояснил Песков.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва никогда не угрожала Баку и не намерена делать этого сейчас. Он напомнил о телефонном разговоре украинского лидера Владимира Зеленского и главы Азербайджана Ильхама Алиева, который состоялся 1 июля. По словам Пескова, это была попытка Киева разбалансировать отношения России и Азербайджана. «Киев будет делать все, чтобы подлить масла в огонь, спровоцировать Баку на эмоциональные действия», – сказал пресс-секретарь президента.
Обострение ситуации между Москвой и Баку произошло на фоне задержаний более 50 уроженцев Азербайджана 27 июня в рамках расследования убийств прошлых лет. Двое из них скончались в процессе проведения оперативных действий, после чего в иностранном МИДе призвали разобраться в ситуации. 1 июля в Азербайджане прошли демонстративные аресты граждан России, которых обвиняют в онлайн-продаже наркотических веществ из Ирана и киберпреступлениях. На опубликованных кадрах задержания и из суда у некоторых были видны следы побоев на лице.
Кроме того, в отношении главы редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова было возбуждено уголовное дело по статьям УК о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. На этом фоне МИДы двух стран обменялись нотами протеста.