Песков: Москва и Баку обсуждают проблемы на уровне глав СК и прокуратуры

Обострение ситуации между Москвой и Баку произошло на фоне задержаний более 50 уроженцев Азербайджана 27 июня в рамках расследования убийств прошлых лет. Двое из них скончались в процессе проведения оперативных действий, после чего в иностранном МИДе призвали разобраться в ситуации. 1 июля в Азербайджане прошли демонстративные аресты граждан России, которых обвиняют в онлайн-продаже наркотических веществ из Ирана и киберпреступлениях. На опубликованных кадрах задержания и из суда у некоторых были видны следы побоев на лице.