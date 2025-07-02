Кремль: Киев пытается спровоцировать разлад в отношениях РФ и Азербайджана

Вчера в Азербайджане были задержаны и арестованы две группы россиян задержаны МВД. Помимо перевозки наркотических веществ из Ирана их также обвиняют в их онлайн-продаже и киберпреступлениях. На опубликованных кадрах задержания и из суда у некоторых были видны следы побоев на лице. Кроме того 1 июля суд в Баку арестовал главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. В отношении их было возбуждено уголовное дело по статьям УК о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. На этом фоне МИДы двух стран обменялись нотами протеста.