Зеленский выразил Алиеву поддержку со стороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведенном телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Зеленский заявил, что выразил соболезнования в связи со смертью братьев Сафаровых. Они умерли во время задержаний в Екатеринбурге по делу о покушениях и убийствах.