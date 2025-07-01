Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Зеленский выразил Алиеву поддержку со стороны Украины

Разговор прошел на фоне эскалации отношений Москвы и Баку
Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведенном телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Зеленский заявил, что выразил соболезнования в связи со смертью братьев Сафаровых. Они умерли во время задержаний в Екатеринбурге по делу о покушениях и убийствах.

«Провел разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Поблагодарил его за поддержку Украины, нашего народа и нашей территориальной целостности», – говорится в сообщении в Telegram.

Зеленский заявил, что со своей стороны выразил «четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана». Он также выразил соболезнования в связи с «убийством на территории России братьев Сафаровых».

«Обсудили наши двусторонние отношения – энергетику и сотрудничество в гуманитарной сфере. Договорились о проведении совместного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Наши члены правительства активизируют работу», – заключил он.

28 июня сотрудники Следственного комитета (СК) России провели задержания в Екатеринбурге в рамках расследования убийств прошлых лет. По этому делу были задержаны представители азербайджанской диаспоры. Баку ответил на действия российских силовиков резко.

Азербайджан отменил в стране все мероприятия, организованные Россией, делегация парламента страны отказалась от визита в Москву. 30 июня азербайджанские силовики провели обыски в редакции «Sputnik Азербайджан». 1 июля два российских журналиста – глава редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов – были арестованы на четыре месяца за продолжение работы без аккредитации СМИ.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных