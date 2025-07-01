Зеленский выразил Алиеву поддержку со стороны Украины

Зеленский выразил Алиеву поддержку со стороны УкраиныРазговор прошел на фоне эскалации отношений Москвы и Баку
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведенном телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Зеленский заявил, что выразил соболезнования в связи со смертью братьев Сафаровых. Они умерли во время задержаний в Екатеринбурге по делу о покушениях и убийствах.
«Провел разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Поблагодарил его за поддержку Украины, нашего народа и нашей территориальной целостности», – говорится в сообщении в Telegram.
Зеленский заявил, что со своей стороны выразил «четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана». Он также выразил соболезнования в связи с «убийством на территории России братьев Сафаровых».
«Обсудили наши двусторонние отношения – энергетику и сотрудничество в гуманитарной сфере. Договорились о проведении совместного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Наши члены правительства активизируют работу», – заключил он.
28 июня сотрудники Следственного комитета (СК) России провели задержания в Екатеринбурге в рамках расследования убийств прошлых лет. По этому делу были задержаны представители азербайджанской диаспоры. Баку ответил на действия российских силовиков резко.
Азербайджан отменил в стране все мероприятия, организованные Россией, делегация парламента страны отказалась от визита в Москву. 30 июня азербайджанские силовики провели обыски в редакции «Sputnik Азербайджан». 1 июля два российских журналиста – глава редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов – были арестованы на четыре месяца за продолжение работы без аккредитации СМИ.