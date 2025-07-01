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Суд в Баку арестовал журналистов «Sputnik Азербайджан»

Основанием для ареста стала работа редакции после отзыва аккредитации МИА «Россия сегодня»
Ведомости

Главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова арестовали в Азербайджане на четыре месяца. Об этом сообщило издание Oxu.az.

Издание ссылается на заявление начальника управления пресс-службы МИД Айхана Гаджизаде от 24 февраля, согласно которому Азербайджан объявил о закрытии представительства МИА «Россия сегодня» (в группу входит «Sputnik Азербайджан») в Азербайджане.

«Данное учреждение может быть аккредитовано только через одного корреспондента. Однако, несмотря на это, стало известно, что "Sputnik Азербайджан" продолжает свою деятельность и его сотрудники находятся на работе», – говорится в материале.

Журналисты были задержаны в ходе обысков азербайджанских силовиков в редакции Sputnik в Баку 30 июня. Вместе с ними были задержаны другие сотрудники агентства с гражданством Азербайджана. 

Вечером того же дня в республике задержали редактора Ruptly Айтекин Гусейнову. 1 июля сообщалось о задержании россиян, которые могут быть причастны к предполагаемому транзиту наркотиков в Азербайджане.

Масштабные следственные мероприятия в республике происходят после массовых задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге. 28 июня сотрудники СК России провели мероприятия в рамках расследования убийств прошлых лет. Позже стало известно о смерти двух человек при задержаниях. Российская сторона заявляет о смерти в результате состояния здоровья, азербайджанская обвиняет правоохранителей в «пытках».

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