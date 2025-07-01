Азербайджан вручил России ноту протеста после задержаний в Екатеринбурге
Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев вручил России ноту протеста в связи с задержаниями азербайджанцев в Екатеринбурге 28 июня. Об этом сообщило агентство Oxu.az.
Нота протеста выражена в связи с предполагаемыми «унижающими достоинство действиями» со стороны правоохранителей РФ при допросе азербайджанцев. Баку также подозревает российских силовиков в «применении пыток».
«Была выражена серьезная обеспокоенность по поводу этнической нетерпимости, проявленной в отношении азербайджанцев во время организации и проведения рейдов, а также освещения подобных случаев в российских СМИ», – говорится в материале.
Азербайджан также изложил позицию по обыскам и задержаниям в редакции «Sputnik Азербайджан». По заявлению Баку, мероприятия силовиков «полностью соответствуют законодательству страны и международным обязательствам».
Протест Баку был выражен в ходе вызова Мустафаева в здание МИД РФ 1 июля. С российской стороны послу также был заявлен протест из-за недружественных действий Баку. Внешнеполитическое ведомство назвало последние действия Баку «сознательными шагами по демонтажу двусторонних отношений». В их числе были названы отмена мероприятий высокого уровня в рамках межгосударственного диалога, развязанная в азербайджанских СМИ с подачи властей русофобская кампания и др.
Эскалация отношений Москвы и Баку произошла после задержания сотрудниками СК этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 28 июня. Баку на фоне этого отменил все совместные с РФ мероприятия, а также провел обыски в редакции Sputnik в Баку и задержания в республике.
Сейчас известно, что за последние три дня были задержаны глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов, редактор Ruptly Айтекин Гусейнова. Им не предъявили обвинения, местные СМИ называли их «сотрудниками ФСБ». 1 июля сообщалось о задержании россиян, которые могут быть причастны к транзиту наркотиков в Азербайджане.