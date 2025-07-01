Азербайджан вручил России ноту протеста после задержаний в Екатеринбурге

Сейчас известно, что за последние три дня были задержаны глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов, редактор Ruptly Айтекин Гусейнова. Им не предъявили обвинения, местные СМИ называли их «сотрудниками ФСБ». 1 июля сообщалось о задержании россиян, которые могут быть причастны к транзиту наркотиков в Азербайджане.