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МИД Азербайджана заявил о ликвидации представительства «России сегодня»

Ведомости

Представительство медиагруппы «Россия сегодня» (Sputnik) в Азербайджане ликвидировано. Об этом сообщил агентству Report пресс-секретарь МИДа республики Айхан Гаджизаде.

Он уточнил, что российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента в Азербайджане.

6 февраля Report сообщило, что России направили официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества на азербайджанской территории. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что МИД России получил ноту от азербайджанского внешнеполитического ведомства с требованием зарегистрировать российский информационно-культурный центр (РИКЦ) в Баку. Он уточнил, что власти республики потребовали от Русского дома освободить помещение в течение 1,5 месяца.

11 февраля «Русский дом» в Баку объявил о прекращении деятельности после требований МИД Азербайджана. Представительство Россотрудничества принимает соответствующие меры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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