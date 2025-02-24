МИД Азербайджана заявил о ликвидации представительства «России сегодня»
Представительство медиагруппы «Россия сегодня» (Sputnik) в Азербайджане ликвидировано. Об этом сообщил агентству Report пресс-секретарь МИДа республики Айхан Гаджизаде.
Он уточнил, что российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента в Азербайджане.
6 февраля Report сообщило, что России направили официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества на азербайджанской территории. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что МИД России получил ноту от азербайджанского внешнеполитического ведомства с требованием зарегистрировать российский информационно-культурный центр (РИКЦ) в Баку. Он уточнил, что власти республики потребовали от Русского дома освободить помещение в течение 1,5 месяца.
11 февраля «Русский дом» в Баку объявил о прекращении деятельности после требований МИД Азербайджана. Представительство Россотрудничества принимает соответствующие меры.