МИД Азербайджана заявил о ликвидации представительства «России сегодня»

6 февраля Report сообщило, что России направили официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества на азербайджанской территории. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что МИД России получил ноту от азербайджанского внешнеполитического ведомства с требованием зарегистрировать российский информационно-культурный центр (РИКЦ) в Баку. Он уточнил, что власти республики потребовали от Русского дома освободить помещение в течение 1,5 месяца.