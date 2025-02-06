Примаков подтвердил получение ноты от Баку насчет регистрации Русского дома

По словам главы ведомства, это было предусмотрено в межправительственном соглашении, подписанном в 1997 г. Примаков объяснил, что Россия всегда была готова зарегистрировать информационно-культурный центр в Баку, но на ее обращения не поступало ответа. Аналогичное требование уже было со стороны Баку в 2017 г., но в законодательстве республики «не предусмотрены формы некоммерческих юридических лиц, приемлемые для регистрации российского информационно-культурного центра» и азербайджанская сторона это признала, рассказал Примаков.