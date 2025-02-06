Примаков подтвердил получение ноты от Баку насчет регистрации Русского дома

Примаков подтвердил получение ноты от Баку насчет регистрации Русского домаВласти Азербайджана потребовали освободить его помещение в течение полутора месяцев
Министерство иностранных дел России получило ноту от азербайджанского МИДа с требованием зарегистрировать российский информационно-культурный центр (РИКЦ) в Баку. Об этом глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил в эфире телеканала «Россия-24».
«Там [в документе] говорится о том, что наше представительство, Российский информационно-культурный центр, он же в народе называется Русский дом, должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица по местному законодательству», – сказал Примаков (цитата по ТАСС).
По словам главы ведомства, это было предусмотрено в межправительственном соглашении, подписанном в 1997 г. Примаков объяснил, что Россия всегда была готова зарегистрировать информационно-культурный центр в Баку, но на ее обращения не поступало ответа. Аналогичное требование уже было со стороны Баку в 2017 г., но в законодательстве республики «не предусмотрены формы некоммерческих юридических лиц, приемлемые для регистрации российского информационно-культурного центра» и азербайджанская сторона это признала, рассказал Примаков.
Глава Россотрудничества также заявил, что власти Азербайджана потребовали от Русского дома в Баку освободить помещение в течение 1,5 месяца. Примаков подчеркнул, что Русский дом занимался исключительно гуманитарным сотрудничеством.
6 февраля агентство Report со ссылкой на источники сообщило, что России было направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества на территории Азербайджана. «Ведомости» направили запросы в агентство и официальному представителю МИДа Марии Захаровой.