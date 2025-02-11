«Русский дом» в Баку объявил о прекращении деятельности
«Русский дом» в Баку объявил о прекращении деятельности после требований МИД Азербайджана. Об этом организация сообщила на своей странице в социальной сети Facebook
В сообщении указано, что представительство Россотрудничества уже принимает соответствующие меры.
6 февраля агентство Report со ссылкой на источники сообщило, что России было направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества на территории Азербайджана.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос, заявил, что в Кремле надеются «урегулировать недоразумение» с закрытием «Русского дома» в Баку в результате двусторонних контактов.