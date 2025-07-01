В Баку арестованы все восемь граждан России по делу о наркотиках

Сабаильский районный суд Баку избрал меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца в отношении всех восьми граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков из Ирана, их распространении через интернет, а также в киберпреступлениях. Об этом сообщает издание Report.