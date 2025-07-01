В Баку арестованы все восемь граждан России по делу о наркотиках
Сабаильский районный суд Баку избрал меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца в отношении всех восьми граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков из Ирана, их распространении через интернет, а также в киберпреступлениях. Об этом сообщает издание Report.
Азербайджанские силовики 1 июля задержали и избили группу россиян. Издание Report опубликовало видео, где на кадрах видно не менее десяти задержанных – на их лицах заметны синяки, кровоподтеки и следы побоев. Они якобы причастны к транзиту наркотиков из Ирана. Утверждается, что задержанные являются «членами двух организованных преступных группировок».
Кризис в отношениях России и Азербайджана продолжает развиваться. После череды задержаний российских граждан МИД РФ заявил Баку протест и обвинил в демонтаже двусторонних отношений. Азербайджан заявил встречный протест.