В Азербайджане прошли демонстративные аресты граждан России

Кремль крайне сдержанно отреагировал на задержания россиян в Азербайджане. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Баку «чрезвычайно эмоционально» реагирует на произошедшее в Екатеринбурге. Песков добавил, что российские власти внимательно отнеслись к задержанию журналистов, и выразил надежду, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться их освобождения. «Мы считаем, что все-таки вот эта эмоциональная – чрезвычайно эмоциональная – реакция сменится непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все поставленные вопросы», – подчеркнул Песков. Кроме этого, в МИД 1 июля был вызван для вербальной ноты посол Азербайджана Рахман Мустафаев. Между тем 1 июля в Екатеринбурге правоохранителями был задержан глава азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский и его сын Мутвалы. Последний рассказал «Ведомостям», что его отец допрашивается в качестве свидетеля по уголовному делу. «Мы ехали вместе. Нам навстречу выехало несколько автозаков, оттуда вышли сотрудники ФСБ, начали ломать окна, просить выйти. Отдельно отмечу, что мы оба адвокаты, и вот в таком виде (положили лицом в асфальт) нас останавливали», – сказал он.