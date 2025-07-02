В Азербайджане прошли демонстративные аресты граждан России

В Азербайджане прошли демонстративные аресты граждан РоссииКонфликт Москвы и Баку продолжает обостряться
Две группы россиян задержаны МВД Азербайджана в ходе «пресечения деятельности организованных преступных групп, в состав которых входили граждане России», сообщило агентство APA. Помимо перевозки наркотических веществ из Ирана их также обвиняют в их онлайн-продаже и киберпреступлениях. На кадрах, выложенных в сеть азербайджанским агентством Report, видно, как на асфальте лежат два человека, после этого группу из 10 человек славянской внешности, часть из которых имеют следы побоев на лице, заставляют ходить гуськом и уводят в автобус с заломленными за спину руками.
Кроме того, генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело о смерти 27 июня двух азербайджанцев – граждан России, задержанных российскими правоохранительными органами в Екатеринбурге по обвинению в причастности к убийствам в 2001, 2010 и 2011 гг. По мнению азербайджанской стороны, 60-летнего Гусейна Сафарова и его 55-летнего брата Зияддина Сафарова убили во время задержания. Травмы им якобы причинили российские силовики, согласно экспертизе, проведенной в Азербайджане, куда были доставлены их тела.
1 июля суд в Баку арестовал и задержанных днем ранее главу редакции «Sputnik Азербайджан» (филиал информагентства «Россия сегодня») Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. В отношении их было возбуждено уголовное дело по статьям УК о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. Эти обвинения основаны на том, что, хотя филиал информагентства «Россия сегодня» был закрыт в феврале, он якобы продолжал работать. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и заявил о поддержке.
Кремль крайне сдержанно отреагировал на задержания россиян в Азербайджане. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Баку «чрезвычайно эмоционально» реагирует на произошедшее в Екатеринбурге. Песков добавил, что российские власти внимательно отнеслись к задержанию журналистов, и выразил надежду, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться их освобождения. «Мы считаем, что все-таки вот эта эмоциональная – чрезвычайно эмоциональная – реакция сменится непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все поставленные вопросы», – подчеркнул Песков. Кроме этого, в МИД 1 июля был вызван для вербальной ноты посол Азербайджана Рахман Мустафаев. Между тем 1 июля в Екатеринбурге правоохранителями был задержан глава азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский и его сын Мутвалы. Последний рассказал «Ведомостям», что его отец допрашивается в качестве свидетеля по уголовному делу. «Мы ехали вместе. Нам навстречу выехало несколько автозаков, оттуда вышли сотрудники ФСБ, начали ломать окна, просить выйти. Отдельно отмечу, что мы оба адвокаты, и вот в таком виде (положили лицом в асфальт) нас останавливали», – сказал он.
В текущей перспективе, к сожалению, виден только ухудшающийся тренд отношений Москвы и Баку, говорит заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По его словам, виток эскалации между двумя странами серьезный и в среднесрочной перспективе нет намеков на нормализацию отношений.
Кризис в российско-азербайджанских отношениях начался с трагедии, связанной с самолетом азербайджанской авиакомпании AZAL (получил повреждения при попытке посадки в Грозном и разбился в Актау. – «Ведомости»), в конце прошлого года, говорит азербайджанский политолог Рафик Исмаилов. Несмотря на сложность ситуации, охарактеризовать двусторонние отношения как дошедшие до точки кипения до недавнего времени было нельзя. Буквально недавно Азербайджан содействовал переходу иранской границы гражданами России, за что получил благодарность от российской стороны, в Баку достаточно активно проводились мероприятия с участием российских деятелей культуры, продолжались активные двусторонние контакты на политическом уровне, напоминает эксперт. Чашу терпения азербайджанских властей переполнили события в Екатеринбурге, считает Исмаилов. При этом безвыходной ситуация не является – конфликт можно решить при наличии у Москвы политической воли, заключает эксперт.
Говорить о том, что Россия отреагировала мягко и очень сдержанно, преждевременно, говорит доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. По его мнению, идет проработка комплексного ответа на действия азербайджанских властей. Сносить действия Баку просто так в Москве не станут – этого не поймут государства вроде Ирана и Китая, которые ориентируются на сотрудничество с Россией. Как отмечает эксперт, российское руководство пока не вышло из наивного представления о том, что дела с Москвой ведут «наши люди»: называть Алиева пророссийским было бы большой ошибкой. При этом у правительства России сохраняются рычаги давления на Баку, считает Камкин.