В Кремле рассказали на каком уровне сейчас идут контакты Москвы и Баку

Представитель Кремля также прокомментировал сообщение президента Украины Владимира Зеленского, который 1 июля провел телефонный разговор с Алиевым. Зеленский написал в соцсетях, что поблагодарил Алиева за поддержку Украины, а также «выразил со стороны Украины поддержку в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджану». Кроме того Зеленский выразил соболезнования Алиеву в связи со смертью граждан Азербайджана на территории России. «Естественно, Украина сейчас будет делать все возможное, чтобы подливать масло в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на такие эмоциональные действия, на продолжение эмоциональных действий. Это очень легко спрогнозировать», – заявил Песков. По его словам, Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану.