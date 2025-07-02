В Кремле рассказали на каком уровне сейчас идут контакты Москвы и Баку

В Кремле рассказали на каком уровне сейчас идут контакты Москвы и БакуПроблемные вопросы решаются на уровне председателя Следственного комитета России и генпрокурора Азербайджана
Контакты между Россией и Азербайджаном в данный момент осуществляются между председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным и генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым. Об этом журналистам на брифинге сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Как раз в ходе этих контактов они разбираются с теми вопросами, которые представляются проблемными», – сказал Песков. Он не стал отвечать на вопрос, планируется ли телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В Кремле отслеживают ситуацию с задержанными в Баку россиянами, отметил пресс-секретарь президента. В том числе обратили внимание и на то, что задержанные были с синяками на лицах. «Действительно, мы видели, внимательно видели все видеокадры. Обратили внимание на все детали. Мы будем защищать законные интересы наших граждан по дипломатическим каналам и будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства», – подчеркнул Песков.
Представитель Кремля также прокомментировал сообщение президента Украины Владимира Зеленского, который 1 июля провел телефонный разговор с Алиевым. Зеленский написал в соцсетях, что поблагодарил Алиева за поддержку Украины, а также «выразил со стороны Украины поддержку в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджану». Кроме того Зеленский выразил соболезнования Алиеву в связи со смертью граждан Азербайджана на территории России. «Естественно, Украина сейчас будет делать все возможное, чтобы подливать масло в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на такие эмоциональные действия, на продолжение эмоциональных действий. Это очень легко спрогнозировать», – заявил Песков. По его словам, Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану.
«И даже то, собственно, что стало первопричиной, – первопричиной стали собственно следственные действия и работа по раскрытию преступления, в том числе против граждан Азербайджана на территории Российской Федерации. Но, конечно же, киевский режим будет всячески препарировать эту информацию так, чтобы спровоцировать дальше напряженность», – сказал Песков.
В Екатеринбурге 27 июня во время задержаний представителей азербайджанской диаспоры в рамках расследования дела о заказных убийствах, совершенных в 2000-2010 гг., скончались двое подозреваемых. СКР заявил, что один фигурант умер от сердечной недостаточности, а причины смерти второго фигуранта устанавливаются. Но Генпрокуратура Азербайджана, после того как тела погибших братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых были переданы азербайджанской стороне, обнаружила на них травмы. В итоге в Азербайджане было заведено дело об умышленном убийстве. Гибель подозреваемых спровоцировала новый виток конфликта в отношениях между Россией и Азербайджаном. МИД Азербайджана призвал Россию провести расследование и привлечь к ответственности лиц, совершивших насилие.
В Баку в свою очередь после этого были задержаны несколько журналистов. В частности, суд арестовал на четыре месяца исполнительного директора бакинского филиала информационного агентства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан») Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Также были задержаны 10 россиян, среди которых айтишники, туристы и студенты. Их обвинили в наркотрафике и кибермошенничестве и также арестовали на четыре месяца. На кадрах из зала суда задержанные россияне были с синяками на лицах.