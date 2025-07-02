Какие экономические связи есть у России с Азербайджаном

В основном Россия поставляет в Азербайджан продукцию ТЭКа. В прошлом году товарная группа «минеральное топливо», в которую входят нефть и продукты ее перегонки, составила почти треть от всех российских поставок в эту страну ($1,18 млрд), следует из базы данных ООН по статистике торговли товарами Un Comtrade и расчетов «Ведомостей». За четыре месяца этого года в лидерах – драгоценные камни и металлы (29% от поставок в эту страну, или 439,4 млн). На втором месте – минеральное топливо (24%, или $355,3 млн за январь – апрель). Также в топ-3 поставок в Азербайджан вошли черные металлы (7%, или $103,8 млн за четыре месяца).