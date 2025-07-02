От россиян в Азербайджане поступили жалобы на применение физического насилия

Россияне, находящиеся в Азербайджане, пожаловались, что в места их проживания приходят люди в гражданском, интересуются целью пребывания в стране и проверяют документы. Несколько человек сообщили о физическом насилии со стороны этих людей. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства РФ в республике.