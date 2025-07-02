От россиян в Азербайджане поступили жалобы на применение физического насилия

От россиян в Азербайджане поступили жалобы на применение физического насилияКонсульство попросило граждан РФ сообщать о подобных случаях
Россияне, находящиеся в Азербайджане, пожаловались, что в места их проживания приходят люди в гражданском, интересуются целью пребывания в стране и проверяют документы. Несколько человек сообщили о физическом насилии со стороны этих людей. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства РФ в республике.
В сообщении говорится, что посольство направило в МИД Азербайджана ноты с требованием предоставить консульский доступ к арестованным российским гражданам. В диппредставительстве попросили граждан России сообщать о подобных случаях.
Отношения Москвы и Баку обострились после задержания более 50 граждан Азербайджана на территории России 27 июня. Все они проходили по уголовным делам, связанным с убийствами прошлых лет. Двое задержанных скончались. Азербайджанский МИД призвал разобраться в ситуации.
В ответ 1 июля в Азербайджане начались показательные аресты и избиения граждан РФ. Им предъявлены обвинения в киберпреступлениях и распространении наркотиков, якобы поступавших из Ирана. На видеозаписях задержаний и судебных заседаний у ряда обвиняемых были заметны следы побоев.
Дополнительную напряженность вызвало возбуждение уголовного дела в отношении руководителей редакции «Sputnik Азербайджан» – Игоря Картавых и Евгения Белоусова. Их обвиняют в мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании доходов. Местные СМИ называли журналистов «агентами ФСБ». На этом фоне МИДы обеих стран обменялись нотами протеста.