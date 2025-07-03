Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана по делу задержанных граждан РФ
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение к омбудсмену Азербайджана Сабине Алиевой в связи с задержанием в Баку граждан России, включая сотрудников редакции «Sputnik Азербайджан» и IT-специалистов. Об этом говорится в официальном письме, опубликованном Москальковой в Telegram-канале.
Москалькова выразила «глубокую обеспокоенность» обстоятельствами задержания, указав на применение физической силы и нарушение консульских прав. В частности, в письме упоминается случай программиста Ильи Безуглого, чье задержание, по утверждению родственников, «происходило в обстановке, схожей с похищением».
Особое внимание уполномоченный обратила на состояние здоровья одного из задержанных – Игоря Картавых, страдающего сахарным диабетом. По поступившей информации, ему не была оказана необходимая медицинская помощь.
Москалькова обратилась к Алиевой с просьбой взять ситуацию под личный контроль, подчеркнув, что «вмешательство позволит оперативно восстановить их законные права и интересы». В заключение омбудсмен выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с азербайджанской стороной «в духе взаимопонимания и уважения прав человека».
Недавнее обострение отношений между Москвой и Баку произошло 27 июня. Тогда были задержаны более 50 уроженцев Азербайджана, подозреваемых в причастности к убийствам, совершенным в период с 2001 по 2011 г. Двое из задержанных скончались. В связи с этим МИД Азербайджана потребовал от российской стороны разъяснений.
30 июня были задержаны журналисты «Sputnik Азербайджан» – руководитель редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.
1 июля в Азербайджане произошли показательные аресты россиян, которых обвинили в якобы причастности к онлайн-продаже наркотиков из Ирана и совершению киберпреступлений.
Генеральные прокуратуры России и Азербайджана поддерживают постоянную связь, уделяя особое внимание защите прав граждан обеих стран.