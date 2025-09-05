«Диалог Регионы» будет проверять с ЦИК сгенерированные видео перед выборами

«Диалог Регионы» будет проверять с ЦИК сгенерированные видео перед выборамиКоличество созданных ИИ роликов вырастет в дни ЕДГ-2025, полагают эксперты
Центральная избирательная комиссия РФ вместе с АНО «Диалог Регионы» намерена проверять созданные с помощью генеративных нейросетей фейковые видео о предстоящих в сентябре выборах. Стороны обновили соглашение о сотрудничестве, заключенное в 2021 г., сообщили «Ведомостям» в «Диалог Регионы». В дни проведения единого дня голосования 12-14 сентября 2025 г. прогнозируется распространение видео, сгенерированных искусственным интеллектом, отметила председатель ЦИК Элла Памфилова. Противодействие им, по ее словам, – одно из условий обеспечения безопасного информационного поля.
«Стремительным развитием генеративных нейросетей воспользовались не только творческие люди, но и политические мошенники. Распространение фейковых новостей со сгенерированными иллюстрациями, видеодипфейков может быть направлено как на дискредитацию конкретных людей, так и избирательной системы в целом», – заявила Памфилова.
Если в 2023 г. выявлено 60 таких уникальных фейков, количество их копий составило 3 836, то в 2024 г. число таких фейков выросло в 2,5 раза, сообщили в «Диалог Регионы». Копий на данную тематику было выявлено в 19 раз больше по отношению к прошлому году — 73 352. Большая часть из них была связана с выборами президента РФ – 130 уникальных фейков и 72 237 копий фейковых сообщений. «Наиболее активно фейковая информация распространяется непосредственно в дни проведения голосования, а также в небольшой предшествующий этому период», – отмечают эксперты.
Наиболее популярная механика – дезинформация в виде текстовых сообщений, говорят в «Диалог Регионы». Среди фейков о ЕДГ, по данным компании, преобладают сообщения о якобы нарушениях выборного процесса: о подкупах голосов, вбросах бюллетеней, фальсификации документов сотрудниками избирательной комиссии. В 2025 г. «Диалог Регионы» стали одним из учредителей Международной ассоциации по фактчекингу GFCN.
«Критическое мышление и соблюдение правил информационной безопасности необходимо развивать в масштабах страны и всего мира. Генерация, распространение и потребление фейков – это, к сожалению, мировой тренд. И если мы хотим, чтобы информация о России и ее общественно-политических институтах, в том числе и избирательной системе, соответствовала действительности, мы должны развенчивать фейки и доносить достоверную информацию», – заявил генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.