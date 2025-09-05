«Диалог Регионы» будет проверять с ЦИК сгенерированные видео перед выборами

Если в 2023 г. выявлено 60 таких уникальных фейков, количество их копий составило 3 836, то в 2024 г. число таких фейков выросло в 2,5 раза, сообщили в «Диалог Регионы». Копий на данную тематику было выявлено в 19 раз больше по отношению к прошлому году — 73 352. Большая часть из них была связана с выборами президента РФ – 130 уникальных фейков и 72 237 копий фейковых сообщений. «Наиболее активно фейковая информация распространяется непосредственно в дни проведения голосования, а также в небольшой предшествующий этому период», – отмечают эксперты.