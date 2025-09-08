Как экс-оппонент Слуцкого создал интригу на выборах в рязанское заксобрание

Не попав в восьмой созыв Госдумы (победу в Скопинском одномандатном округе одержал единоросс Дмитрий Хубезов, спустя три года возглавивший минздрав Республики Алтай), в 2021 г. политик получил место в гордуме Тамбова, где годом ранее был в числе лидеров партийного списка. Поучаствовав всего в одном заседании, Шерин досрочно сложил полномочия и вернулся в Рязань, где его вновь назначили координатором «родного» отделения ЛДПР. Это кадровое решение привело к расколу в ячейке: против возвращения Шерина взбунтовались однопартийцы, но бунт был подавлен из Москвы.