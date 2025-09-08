Как экс-оппонент Слуцкого создал интригу на выборах в рязанское заксобрание«Единая Россия» выдвинула против Александра Шерина его бывшего помощника – члена фракции ЛДПР
Одно из наиболее любопытных противостояний на выборах депутатов заксобраний в предстоящий единый день голосования (ЕДГ-2025) происходит в Рязанской области. Известный в регионе политик Александр Шерин, в прошлом конкурировавший с Леонидом Слуцким за пост лидера ЛДПР после смерти ее основателя Владимира Жириновского (для Шерина то противостояние завершилось изгнанием из партии, а для Слуцкого – избранием председателем), пытается вернуться в Рязанскую областную думу от «Справедливой России» (СР).
Противостоит Шерину его бывший помощник, член фракции ЛДПР в заксобрании Дмитрий Репников, которого выдвинула «Единая Россия» (ЕР). Подполковник Шерин с 2022 г. принимает участие в спецоперации в должности заместителя командира 387-го полка. Участие в боевых действиях не помешало ему в 2024 г. избраться депутатом Рыбновского городского поселения, которое в ходе муниципальной реформы впоследствии было преобразовано в Рыбновский муниципальный округ.
Шерин и Репников баллотируются в думу в одномандатном округе № 13, он находится в Рязани. Помимо них в выборах здесь участвуют еще четверо: самозанятая Анна Лукьяненко (ЛДПР), действующий депутат Дмитрий Боронтов (Партия пенсионеров), президент регионального диабетического фонда поддержки инвалидов с детства «Диавита» Ольга Короленко («Новые люди») и муниципальный депутат Александр Охрименко (КПРФ).
Выдвиженец ЕР Репников получил мандат депутата рязанской облдумы в 2023 г. по списку ЛДПР. Он был передан ему в результате досрочного сложения полномочий однопартийца Никиты Усачева в связи с вступлением в силу обвинительного приговора в отношении последнего (три года условно за мошенническое хищение компенсаций помощнику). Сам Усачев, как писало местное издание «Вид сбоку», выступал за передачу своего мандата Шерину, но ЛДПР решила иначе. Телефон Шерина был отключен. «Ведомости» направили запрос в рязанское региональное отделение ЕР.
Шерин – один из самых известных рязанских политиков. Он был депутатом облдумы двух созывов (2005–2014) и Госдумы двух созывов (2014–2021), возглавлял региональное отделение ЛДПР. В нижней палате парламента политик занимал пост первого замглавы комитета по обороне.
Не попав в восьмой созыв Госдумы (победу в Скопинском одномандатном округе одержал единоросс Дмитрий Хубезов, спустя три года возглавивший минздрав Республики Алтай), в 2021 г. политик получил место в гордуме Тамбова, где годом ранее был в числе лидеров партийного списка. Поучаствовав всего в одном заседании, Шерин досрочно сложил полномочия и вернулся в Рязань, где его вновь назначили координатором «родного» отделения ЛДПР. Это кадровое решение привело к расколу в ячейке: против возвращения Шерина взбунтовались однопартийцы, но бунт был подавлен из Москвы.
После смерти Жириновского весной 2022 г. Шерин заявил о планах побороться за пост лидера ЛДПР и предложил устроить ее «депедеризацию», но в июне был изгнан из партии за нарушение партийной дисциплины. В декабре 2023 г. политик вступил в СР.
Шерин был видным функционером, но за последние годы вследствие ряда личных конфликтов утратил политический вес, говорит политолог Александр Кынев. «Учитывая ситуацию в Рязанской области, где степень административного влияния на выборах очень высока, мне кажется, что его шансы будут очень небольшими. Он, конечно, харизматик, но, мне кажется, сейчас не время для побед столь публично конфликтных политиков», – считает эксперт.
В Рязанской области Шерин давно является известным возмутителем спокойствия и достаточно заметной персоной, отмечает политолог Ростислав Туровский. «Предстоит интересное противостояние, поскольку все-таки известность и активность Шерина выше, чем у Репникова. Но звездный час Шерина как бывшего депутата Госдумы остался в прошлом, как и уровень его популярности. Поэтому у ЕР есть шанс лишить Шерина политической перспективы», – сказал эксперт «Ведомостям».