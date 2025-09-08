О чем говорили на внеочередном онлайн-саммите БРИКС

О чем говорили на внеочередном онлайн-саммите БРИКСВ центре обсуждений – международная торговля и украинский кризис
Внеочередной саммит БРИКС прошел 8 сентября в онлайн-формате, в нем из Сочи участие принял президент России Владимир Путин. Сам саммит был созван по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
Как сообщила пресс-служба Кремля, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества стран – участниц БРИКС в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике. Сам же да Силва на саммите намеревался посвятить встречу обсуждению торговой политики президента США Дональда Трампа, который ввел высокие пошлины против некоторых стран БРИКС. К примеру, в отношении Бразилии Трамп ввел 50%-ные тарифы, обвинив ее в действиях, представляющих угрозу для США, а также в преследовании своего друга – предыдущего президента Бразилии Жаира Болсонару. Как сообщила цифровая платформа правительства Бразилии gov.br, да Силва отметил, что в условиях, когда создается угроза институтам БРИКС за счет экстерриториальных мер и вторичных санкций, странам объединения нужно показать, что «сотрудничество превыше всего».
Да Силве вторил китайский лидер Си Цзиньпин. По словам председателя КНР, которого цитирует китайский телеканал CGTN, тарифные войны серьезно бьют по мировой экономике и подрывают международную торговлю. В ответ на торговое противостояние с некоторыми странами БРИКС должен отстаивать открытость и международный экономический порядок, подчеркнул Си. Он также заметил, что БРИКС выдержит все испытания, что выпали на его долю в текущий момент времени, и продолжит устойчиво и долгосрочно развиваться. Другой лидер центральной «пятерки» БРИКС – президент ЮАР Сирил Рамафоса – также признал, что в международной торговле произошли «сейсмические сдвиги» (цитата по РИА «Новости»). По его мнению, это создает как проблемы, так и возможности для мировой экономики.
По итогам саммита пресс-служба президента Бразилии сообщила, что встреча стала поводом для обмена мнениями о том, как противостоять рискам, в том числе в международной торговле. Кроме этого, как передает Центральное телевидение Китая, стороны договорились использовать роль группы «Друзья мира» для решения вооруженного конфликта на территории Украины, а также поддержали идею «два государства для двух народов» для решения палестинского кризиса. Всего саммит продлился около полутора часов.
Причина, по которой был созван онлайн-саммит БРИКС, лежит в существенном росте торговых ограничений со стороны США, говорит основатель компании BRICS+ Analytics Ярослав Лисоволик. При этом в основном ставилась задача обменяться мнениями, никаких формальных решений принято не было и вопросов, требующих консенсуса всех членов БРИКС, также не ставилось. По мнению эксперта, основной темой на переговорах стали вопросы торговли – за последние несколько лет ее объемы существенно росли, в том числе и в рамках основной «пятерки» БРИКС, достигались исторические максимумы. Потенциал торгового взаимодействия еще отнюдь не исчерпан, так что лидеры БРИКС собрались определить возможные направления, где можно усилить торговое взаимодействие. Именно развитие торговли, полагает Лисоволик, будет основной темой для БРИКС на несколько лет вперед, и по результатам обсуждений 8 сентября работа в этом направлении активизируется.