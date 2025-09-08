О чем говорили на внеочередном онлайн-саммите БРИКС

Причина, по которой был созван онлайн-саммит БРИКС, лежит в существенном росте торговых ограничений со стороны США, говорит основатель компании BRICS+ Analytics Ярослав Лисоволик. При этом в основном ставилась задача обменяться мнениями, никаких формальных решений принято не было и вопросов, требующих консенсуса всех членов БРИКС, также не ставилось. По мнению эксперта, основной темой на переговорах стали вопросы торговли – за последние несколько лет ее объемы существенно росли, в том числе и в рамках основной «пятерки» БРИКС, достигались исторические максимумы. Потенциал торгового взаимодействия еще отнюдь не исчерпан, так что лидеры БРИКС собрались определить возможные направления, где можно усилить торговое взаимодействие. Именно развитие торговли, полагает Лисоволик, будет основной темой для БРИКС на несколько лет вперед, и по результатам обсуждений 8 сентября работа в этом направлении активизируется.