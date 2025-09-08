Путин принял участие в онлайн-саммите БРИКС

Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ о повышении тарифов на бразильские товары. С 1 августа общий тариф вырос до 50% – 10% на все категории и дополнительные 40% на отдельные товары. Как отмечало Reuters, новые меры могут ударить по цитрусовому сектору: фермеры уже обсуждали возможность оставить урожай апельсинов в садах, а американские компании начали отказываться от закупок бразильского кофе, покрывавшего треть потребностей рынка США.