Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин принял участие в онлайн-саммите БРИКС

Ведомости

Президент России Владимир Путин принял участие во внеочередной встрече БРИКС, которая прошла 8 сентября в формате видеоконференции по инициативе Бразилии. Об этом сообщили в Кремле.

На повестке дня были вопросы торгово-экономического, финансового, инвестиционного и иного сотрудничества стран объединения с учетом текущей ситуации в мировой экономике.

31 августа газета Valor Econômico писала, что Бразилия организует внеочередной саммит БРИКС в рамках своего председательства в объединении в 2025 г. Отмечалось, что президент Луис Инасиу Лула да Силва рассчитывал использовать встречу для выработки совместной позиции стран БРИКС в ответ на экономические угрозы со стороны США.

Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ о повышении тарифов на бразильские товары. С 1 августа общий тариф вырос до 50% – 10% на все категории и дополнительные 40% на отдельные товары. Как отмечало Reuters, новые меры могут ударить по цитрусовому сектору: фермеры уже обсуждали возможность оставить урожай апельсинов в садах, а американские компании начали отказываться от закупок бразильского кофе, покрывавшего треть потребностей рынка США.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её