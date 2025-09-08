Путин принял участие в онлайн-саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин принял участие во внеочередной встрече БРИКС, которая прошла 8 сентября в формате видеоконференции по инициативе Бразилии. Об этом сообщили в Кремле.
На повестке дня были вопросы торгово-экономического, финансового, инвестиционного и иного сотрудничества стран объединения с учетом текущей ситуации в мировой экономике.
31 августа газета Valor Econômico писала, что Бразилия организует внеочередной саммит БРИКС в рамках своего председательства в объединении в 2025 г. Отмечалось, что президент Луис Инасиу Лула да Силва рассчитывал использовать встречу для выработки совместной позиции стран БРИКС в ответ на экономические угрозы со стороны США.
Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ о повышении тарифов на бразильские товары. С 1 августа общий тариф вырос до 50% – 10% на все категории и дополнительные 40% на отдельные товары. Как отмечало Reuters, новые меры могут ударить по цитрусовому сектору: фермеры уже обсуждали возможность оставить урожай апельсинов в садах, а американские компании начали отказываться от закупок бразильского кофе, покрывавшего треть потребностей рынка США.