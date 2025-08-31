Бразилия организует внеочередной саммит БРИКС

30 июля Трамп подписал указ о повышении тарифов на бразильские товары. С 1 августа общий тариф вырос до 50% – 10% на все товары и дополнительная пошлина в 40% на отдельные категории продукции. Агентство Reuters отмечало, что меры могут нанести серьезный удар по цитрусовому сектору: из-за угрозы потери американского рынка фермеры уже рассматривали вариант оставить урожай апельсинов в садах. Кроме того, 19 августа стало известно, что американские компании начали отказываться от контрактов на поставки бразильского кофе, который традиционно покрывал около трети потребностей США.