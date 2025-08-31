Газета
Бразилия организует внеочередной саммит БРИКС

Ведомости

Бразилия организует внеочередной саммит БРИКС в рамках своего председательства в объединении в 2025 г. Подготовку мероприятия курирует главный советник президента Селсу Аморим. Президент Луис Инасиу Лула да Силва намерен использовать встречу для выработки совместного ответа стран-участниц на угрозы сотрудничеству со стороны США, пишет Valor Econômico со ссылкой на источники. 

Саммит вероятно пройдет в формате видеоконференции. Аморим также посетит Китай на следующей неделе для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне, где проведет встречи с политиками стран БРИКС.

Лула да Силва прокомментировал ситуацию, заявив, что сосуществование между странами невозможно достичь силовыми методами. Он сравнил подход США, отказывающихся от многосторонности и ведущих индивидуальные переговоры, с рабочим, вынужденным вести диалог с начальником без поддержки профсоюза.

30 июля Трамп подписал указ о повышении тарифов на бразильские товары. С 1 августа общий тариф вырос до 50% – 10% на все товары и дополнительная пошлина в 40% на отдельные категории продукции. Агентство Reuters отмечало, что меры могут нанести серьезный удар по цитрусовому сектору: из-за угрозы потери американского рынка фермеры уже рассматривали вариант оставить урожай апельсинов в садах. Кроме того, 19 августа стало известно, что американские компании начали отказываться от контрактов на поставки бразильского кофе, который традиционно покрывал около трети потребностей США.

