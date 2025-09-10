Бывший член «Яблока» оспорил в Верховном суде отказ в регистрации на выборах

Как сообщили «Ведомостям» в «Яблоке», Лысов был исключен из партии еще в январе 2024 г. Причиной послужила его попытка оспорить результаты выборов в региональную думу в Великом Новгороде в 2023 г. без согласия однопартийцев. Лысов подал в Новгородский районный суд Новгородской области иск с требованиями отменить решения об итогах голосования по участковым избирательным комиссиям. Подача иска в суд стала полной неожиданностью для новгородского отделения, заявили в партии. Ни председатель, ни региональное бюро не были уведомлены об этом, не принимали решения о подаче искового заявления в суд и не давали никаких поручений Лысову на обжалование итогов голосования, рассказали в партии. Причем сами «яблочники» по итогам прошедших выборов получили место в местной думе, а потому требования Лысова могли привести к фактической потере выигранного мандата, отметили в партии.