Бывший член «Яблока» оспорил в Верховном суде отказ в регистрации на выборах

Бывший член «Яблока» оспорил в Верховном суде отказ в регистрации на выборахДмитрий Лысов подал справку о спецсчете в нарушение срока
Бывший член петербургского отделения партии «Яблоко» и кандидат-самовыдвиженец на муниципальных выборах в городе Сарове Нижегородской области Дмитрий Лысов подал жалобу в Верховный суд (ВС), обнаружили «Ведомости» в картотеке суда. Лысов оспаривает решения нижестоящих судебных инстанций, которые подтвердили отказ в его регистрации кандидатом.
В июле 2025 г. территориальная избирательная комиссия Сарова отказала Лысову в регистрации по одномандатному округу, ссылаясь на то, что в период с 17 по 20 июля он не представил уведомление об открытии специального избирательного счета избирательного фонда. Как следует из определения кассационной инстанции, уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью, кандидат направил на электронную почту комиссии лишь 28 июля.
В иске к избиркому Лысов утверждал, что все документы были поданы своевременно. Истец ссылался на справку банка от 10 июля 2025 г. об открытии счета и уведомление от 11 июля, которое, по его мнению, должно было признаваться действительным. Он просил признать отказ незаконным, обязать комиссию принять позднее уведомление как замену предыдущего и зарегистрировать его кандидатом. Но суды встали на сторону регионального избиркома. Они указали, что обязанность следить за полнотой и сроками подачи документов возлагается на кандидата, а уведомление от 28 июля не может считаться представленным в установленный период.
В своей кассационной жалобе Лысов указывал, что суды опирались на постановление Центральной избирательной комиссии России от 28 мая 2025 г. и постановление избирательной комиссии Нижегородской области от 2013 г. По его словам, первое применяется к выборам в других субъектах, а второе – к выборам глав муниципалитетов, и потому они не распространяются на кампанию в Сарове. Лысов подтвердил «Ведомостям» подачу жалобы в Верховный суд, но от более подробных комментариев отказался.
Как сообщили «Ведомостям» в «Яблоке», Лысов был исключен из партии еще в январе 2024 г. Причиной послужила его попытка оспорить результаты выборов в региональную думу в Великом Новгороде в 2023 г. без согласия однопартийцев. Лысов подал в Новгородский районный суд Новгородской области иск с требованиями отменить решения об итогах голосования по участковым избирательным комиссиям. Подача иска в суд стала полной неожиданностью для новгородского отделения, заявили в партии. Ни председатель, ни региональное бюро не были уведомлены об этом, не принимали решения о подаче искового заявления в суд и не давали никаких поручений Лысову на обжалование итогов голосования, рассказали в партии. Причем сами «яблочники» по итогам прошедших выборов получили место в местной думе, а потому требования Лысова могли привести к фактической потере выигранного мандата, отметили в партии.
Избирательное право применительно к представлению документов кандидатами считает все сроки пресекательными, т. е. не подлежащими восстановлению, пояснил преподаватель Западного филиала РАНХиГС Алексей Елаев. Кроме того, перечень документов, которые может представить кандидат после представления документов о регистрации, является исчерпывающим и включает в себя лишь копии некоторых документов, уведомления об открытии избирательного счета в перечне таких документов нет, утверждает эксперт.
По его словам, вне зависимости от того, уведомляла комиссия о недостатках или нет, этот недостаток нельзя восполнить, если документы не были сразу поданы в перечне документов на регистрацию кандидата. В жалобах идет речь о переоценке доказательств – действительно ли кандидата уведомляли о недостатках в его документах, так как на практике такое уведомление действительно осуществляется по телефону с последующим вручением документов, так как все сроки процедур очень короткие, говорит Елаев.
Как указано в решении первой инстанции, кандидата уведомили по телефону об отсутствии требуемого документа, уточняет электоральный юрист Гарегин Митин. В соответствии с п. 1.1 ст. 38 закона о регистрации кандидатов Лысов не имел права представить его дополнительно, продолжает эксперт. Эта норма позволяет кандидату лишь исправить ошибки и неточности в тех бумагах, которые были поданы в срок, но не восполнить отсутствие целого документа, уточнил юрист.
Случаи, когда Верховный суд шел навстречу, действительно были: в 2016 г., например, суд допустил кандидатов, которые не указали ИНН в справках о доходах, напомнил Митин. Но тогда речь шла об уточнении сведений, а не о полной подаче документа. В ситуации Лысова логика судов проста: уведомление от 11 июля признали ненадлежащим, а новое уведомление от 28 июля уже не может считаться «исправлением», а потому шансы на успех в ВС для кандидата крайне невелики, резюмировал Митин.