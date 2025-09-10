Ярослав Нилов до 1 рубля снизит сумму иска к бывшему коллеге по фракции ЛДПР

Нилов сказал «Ведомостям», что ему не нужны деньги бывшего коллеги по фракции: «Здесь важен моральный аспект». «Он позволил себе недопустимые оскорбительные высказывания и должен принести извинения. Думская комиссия по этике уже рекомендовала ему это сделать. Мы добьемся решения суда, и, если этого не будет сделано (Селезнев не извинится. – «Ведомости»), подключим Федеральную службу судебных приставов», – сказал депутат. По его мнению, со стороны Селезнева некорректно давать ему оценки как партийному деятелю, так как Селезнев «всегда успешно занимался бизнесом, партийной деятельностью как таковой не занимался», тогда как Нилов состоял в ЛДПР 27 лет до исключения. «Я понимаю, что впереди выборы в Госдуму, у него желание выслужиться перед начальством. Но хочу напомнить, что оскорблять – это проявление слабости и недопустимо, кроме того, за оскорбление и клевету предусмотрена административная и уголовная ответственность», – заявил Нилов.