Ярослав Нилов до 1 рубля снизит сумму иска к бывшему коллеге по фракции ЛДПР

Ярослав Нилов до 1 рубля снизит сумму иска к бывшему коллеге по фракции ЛДПРТверской суд Москвы вернул истцу заявление для подачи по месту жительства ответчика
Тверской районный суд Москвы вернул председателю комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову его иск о защите чести и достоинства к бывшему коллеге по фракции ЛДПР Валерию Селезневу, сообщил «Ведомостям» представитель истца судебный юрист Виталий Золочевский. Судья Мария Москаленко сочла заявление неподсудным столичному суду, поскольку Селезнев зарегистрирован в Приморском крае, а иск в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом должен предъявляться по месту жительства ответчика. Нилов же подавал иск по месту осуществления трудовой деятельности ответчика.
Новый иск будет подан 10 сентября в Никулинский районный суд Москвы, по месту временной регистрации Селезнева, сообщил «Ведомостям» представитель Нилова юрист Сахават Азимов. Нилов уточнил «Ведомостям», что сумма исковых требований будет снижена до 1 руб. Изначально бывший член фракции ЛДПР рассчитывал взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб. и опубликовать опровержение поста Селезнева от 18 июня 2025 г. в Telegram-канале последнего, в котором, как ранее заявлял Азимов «Ведомостям», «приведены обстоятельства с целью злонамеренного распространения информации о Нилове». В посте Селезнев, в частности, назвал его «мелким аппаратным интриганом».
Нилов сказал «Ведомостям», что ему не нужны деньги бывшего коллеги по фракции: «Здесь важен моральный аспект». «Он позволил себе недопустимые оскорбительные высказывания и должен принести извинения. Думская комиссия по этике уже рекомендовала ему это сделать. Мы добьемся решения суда, и, если этого не будет сделано (Селезнев не извинится. – «Ведомости»), подключим Федеральную службу судебных приставов», – сказал депутат. По его мнению, со стороны Селезнева некорректно давать ему оценки как партийному деятелю, так как Селезнев «всегда успешно занимался бизнесом, партийной деятельностью как таковой не занимался», тогда как Нилов состоял в ЛДПР 27 лет до исключения. «Я понимаю, что впереди выборы в Госдуму, у него желание выслужиться перед начальством. Но хочу напомнить, что оскорблять – это проявление слабости и недопустимо, кроме того, за оскорбление и клевету предусмотрена административная и уголовная ответственность», – заявил Нилов.
Селезнев сказал «Ведомостям», что «равнодушно» относится к иску бывшего соратника. «Это внутрипартийные дела, я их не буду комментировать, потому что мне не интересно. [В Telegram-канале] я высказал свою точку зрения», – заявил член фракции ЛДПР. Азимов 18 августа сообщал «Ведомостям», что еще в начале июля в адрес депутата Селезнева было направлено уведомление в порядке досудебного урегулирования спора, но до сих пор ответа не поступило. Тогда Нилов обратился с иском к бывшему однопартийцу в суд. В иске говорилось, что в посте Селезнева «были установлены высказывания <...> имеющие признаки дискредитирующего и компрометирующего характера».
28 июля «Ведомости» сообщали, что комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики решила указать Селезневу «на недопустимость нарушения норм депутатской этики, выразившегося в высказываниях, наносящих ущерб чести и достоинству депутата Государственной думы Нилова». «Предложить депутату Государственной думы Селезневу принести публичные извинения депутату Государственной думы Нилову», – отмечается в решении за подписью главы комиссии Валентины Терешковой. Документ был направлен спикеру нижней палаты Вячеславу Володину. Селезнев вновь заявил «Ведомостям», что не планирует извиняться перед коллегой.
Один из самых известных членов ЛДПР – Нилов, начинавший политическую карьеру в конце 1990-х гг. помощником основателя политической силы Владимира Жириновского, был исключен из партии 25 июня за нарушение партийной дисциплины. Следом Нилова исключила из своих рядов и партийная фракция в Госдуме. Депутат обжаловал оба решения в суде. Нилов публично критиковал ситуацию в партии после смерти Жириновского в 2022 г. 18 июня 2025 г. Селезнев написал в своем Telegram-канале пост о необходимости исключения Нилова из партийных рядов и допустил ряд критических высказываний в отношении бывшего коллеги по депутатскому объединению.