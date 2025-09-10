94-летний миллиардер Руперт Мердок победил своих детей в борьбе за компанию

С учетом того что сын Мердока слывет большим консерватором, следует ожидать усиления поворота вправо в редакционной политике флагманского телеканала Fox News, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Но эксперт предупреждает, что на других направлениях продавливать единую идеологическую и авторитарную линию будет весьма проблематично. «Речь прежде всего о более самостоятельных и качественных СМИ в империи Мердока, таких как WSJ», – объяснил он. Одним из определяющих будущее медиаимперии Мердока факторов будет реакция Лаклана на публикации той же WSJ информации, показывающей связь между президентом США Дональдом Трампом и финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, покончившим жизнь самоубийством в 2019 г. Кошкин не видит пока серьезных перспектив отхода Лаклана от редакционной политики отца, которая в абсолютном большинстве случаев демонстрирует осторожную или очевидную лояльность Трампу.