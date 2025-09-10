94-летний миллиардер Руперт Мердок победил своих детей в борьбе за компанию

94-летний миллиардер Руперт Мердок победил своих детей в борьбе за компаниюОн закрепил за старшим и более консервативным сыном возможность унаследовать всю медиаимперию
Американский медиамагнат, 94-летний Руперт Мердок сумел убедить трех своих старших детей Пруденс (67 лет), Элизабет (57 лет) и Джеймса (52 года) продать принадлежащие им доли акций медиахолдингов News Corp и Fox Corporation в пользу их брата, 54-летнего Лаклана, возглавляющего две эти компании с осени 2023 г. Об этом говорится на сайте News Corp.
По данным источника газеты The New York Times (NYT), ознакомленного с деталями сделки, ее общая сумма составляет $3,3 млрд – $1,1 млрд на каждого, согласного продать акции. Как сообщает агентство Reuters, сделка должна быть реализована в течение полугода.
По данным агентства Australian Broadcasting Corporation, Лаклану пришлось выкупить акции старших сестер и младшего брата за 80% от их рыночной стоимости, хотя ранее предлагал 60%.
Впоследствии будет создан новый семейный траст, доли в котором получат сам Лаклан, а также две его младшие единокровные сестры Хлоя (22 года) и Грейс (24 года). Траст на общую сумму $3,3 млрд будет содержать 36,2% акций Fox и 33,1% акций News Corp. При этом младшие сестры не будут иметь права голоса. Новый траст будет действовать до 2050 г. Таким образом, Мердок гарантировал старшему сыну практически полную свободу рук в процессе принятия решений после своей смерти.
В холдинг Fox Corporation входит Fox News Media, Fox Enterntainment, Fox Sports, а также компания – оператор одноименного стримингового сервиса Tubi Media Group. По данным отчетности за 2024 г., чистая прибыль медиахолдинга немного превышает $1,5 млрд. В холдинг News Corp входят все издания Dow Jones, включая газету The Wall Street Journal (WSJ), газета The New York Post, издательская компания HarperCollins, портал Realtor.com, британские газеты The Times, The Sunday Times и The Sun, а также несколько австралийских газет, включая The Australian. В начале августа на сайте компании было опубликовано сообщение о доходе в $8,45 млрд за 2025 финансовый год (начался 1 октября 2024 г. и завершится 30 сентября 2025 г.).
На протяжении почти 30 лет Мердок-старший пытался урегулировать вопрос наследования его компаний. Он выбирал между двумя сыновьями. Изначально Лаклан казался ему наиболее вероятным преемником, но потом тот отошел от семейных дел, и Мердок сделал ставку на своего младшего сына Джеймса. Но сравнительно менее консервативные взгляды последнего cтали причиной осложнения отношений. В итоге выбор отца снова пал на Лаклана, которого принято считать более правым, чем даже сам Мердок.
По данным NYT, Мердок назвал свои СМИ «защитниками консервативных голосов в англоговорящем мире».
Для сохранения своих телеканалов и изданий в существующих идеологических рамках Мердок-старший посчитал необходимым минимизировать возможность Элизабет, Пруденс и Джеймса влиять на процесс принятия решений, так как они считались более либерально настроенными, чем их брат Лаклан. Единственной помехой на этом пути был семейный траст.
Он предусматривал восемь мест, четыре – для всех старших детей, четыре – для самого Мердока. Чтобы Лаклан мог получить большинство мест после смерти отца, последний предложил учредить двух новых попечителей траста. Одним бы руководил он сам, вторым – Лаклан. Таким образом они могли бы «перевесить» изначального попечителя Cruden Financial Services. Согласно этому плану, после смерти Мердока-старшего Лаклан получил бы подавляющее большинство.
Но в декабре 2024 г. Судебная комиссия Невады не разрешила реструктуризацию траста. После этого единственным возможным вариантом сохранить за Лакланом медиаимперию стало выкупить доли его брата и сестер, что и было сделано.
С учетом того что сын Мердока слывет большим консерватором, следует ожидать усиления поворота вправо в редакционной политике флагманского телеканала Fox News, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Но эксперт предупреждает, что на других направлениях продавливать единую идеологическую и авторитарную линию будет весьма проблематично. «Речь прежде всего о более самостоятельных и качественных СМИ в империи Мердока, таких как WSJ», – объяснил он. Одним из определяющих будущее медиаимперии Мердока факторов будет реакция Лаклана на публикации той же WSJ информации, показывающей связь между президентом США Дональдом Трампом и финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, покончившим жизнь самоубийством в 2019 г. Кошкин не видит пока серьезных перспектив отхода Лаклана от редакционной политики отца, которая в абсолютном большинстве случаев демонстрирует осторожную или очевидную лояльность Трампу.
Вряд ли можно ожидать сильных изменений редакционной политики, так как уже довольно долгое время значительную часть вопросов решает Лаклан, говорит политолог-американист Малек Дудаков. При этом, уточнил эксперт, Fox и другим СМИ под началом Мердока следует опасаться развития менее масштабных, но идеологически более правых платформ, которые могут попытаться занять часть рынка, на котором у того же Fox не было реальных конкурентов.