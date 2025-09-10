Почему в Непале «поколение Z» опрокинуло правительство

Почему в Непале «поколение Z» опрокинуло правительствоЭто крупнейший в стране политический кризис за весь республиканский период
Премьер-министр Непала Шарма Оли (член Коммунистической партии Непала – марксистско-ленинской) 9 сентября подал в отставку на фоне массовых беспорядков по всей стране из-за запрета соцсетей. Его уход произошел после того, как протестующие разгромили резиденцию президента, здание парламента, офис партии «Непальский конгресс», входящей в правящую коалицию, несколько домов высокопоставленных чиновников, а армия с помощью вертолетов эвакуировала министров и других высокопоставленных госслужащих из правительственного квартала Бхайсепати в направлении международного аэропорта «Трибхуван» в Катманду, передают Kathmandu Post и India Today. Правда, до этого управление гражданской авиации Непала сообщало о закрытии столичного аэропорта из-за угрозы безопасности, вызванной демонстрациями.
В ходе антиправительственных протестов со стороны демонстрантов также подверглись нападению бывший глава правительства (в период с июля 2021 г. по декабрь 2022 г.) Шер Бахадур Деуба и его жена, министр иностранных дел азиатской страны Арзу Рана Деуба.
Как пишут региональные СМИ, уход Оли с поста главы правительства произошел после соответствующей просьбы со стороны командующего армией генерала Ашока Раджа Сигдела. Он тогда сообщил, что непальские военные смогут стабилизировать ситуацию в стране лишь после отказа премьера от власти. Впоследствии президент страны Рам Чандра Паудел принял отставку премьера, передает The Himalayan Times. Ряд местных СМИ также писали об отставке самого Паудела, но India Today со ссылкой на заявление офиса президента опроверг эту информацию. На этом фоне свой пост оставил и министр внутренних дел Рамеш Лехак.
Массовые антиправительственные демонстрации начались в Непале 4 сентября, после того как правительство ограничило доступ к соцсетям Х, Facebook, Instagram, WhatsApp (последние три принадлежат Meta, запрещенной в России организации) и YouTube до тех пор, пока они к 10 сентября не зарегистрируются в непальском министерстве связи и информационных технологий и не назначат своего местного представителя. Основанием для такого решения стала регистрация в соцсетях фальшивых аккаунтов для распространения разжигающей рознь информации, фейковых новостей и киберпреступности.
Вскоре на улицах Катманду стали происходить антиправительственные демонстрации, которые из-за состава участников получили в сети название «протесты поколения Z». Помимо отмены 9 сентября правительственного указа среди основных требований протестующих были выдвинуты лозунги против коррупции и призывы к отставке правительства, передавало Reuters.
Демонстрации переросли в беспорядки с 8 сентября после столкновения протестующих с силами правопорядка у здания парламента, в ходе которого полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Всего с начала политического кризиса погибло 22 человека, около 500 получили ранения.
14 правительств за 17 лет
И хотя на следующий день Оли отменил решение о блокировании соцсетей, а затем на встрече с представителями всех политических партий призвал к мирному диалогу для выхода из политического кризиса, к этому моменту протестующие уже штурмовали правительственные здания, а демонстрации перекинулись на другие крупные города страны. А после ухода премьера бунтовщики штурмовали тюрьму в городе Дхангадхи на западе страны, а также подожгли международный аэропорт им. Гаутамы Будды в Сиддхартханагаре на юге страны, писала Kathmandu Post.
Российский союз туриндустрии рекомендовал россиянам избегать районов проведения протестных акций и массовых собраний в стране и соблюдать все указания местных властей, передает ТАСС. По данным Ассоциации туроператоров России, в стране сейчас могут находиться до 400 российских туристов. Посольство России в Непале объявило о запуске бесплатных шаттл-автобусов для иностранных пассажиров, застрявших в аэропорту из-за приостановленных международных рейсов, до основных гостиниц Катманду.
Согласно сообщению МИД России, «обстановка вокруг посольства Российской Федерации в Катманду спокойная. Гражданам России не рекомендуется посещать Непал до стабилизации обстановки».
Политический кризис в Непале носит затяжной, хронический характер, замечает младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Эльза Ширгазина. Страна столкнулась с крайне сложной экономической ситуацией, а многие граждане до сих пор не располагают элементарными удобствами – вплоть до недостатка питьевой воды и продуктов в горных районах, добавила эксперт: «Там нет достаточного количества постоянно оплачиваемых рабочих мест, большая статья дохода государства и населения формируется за счет иностранных переводов непальцев, выезжающих на работу за рубеж».
Кроме того, в Непале до сих пор не изжита дискриминационная кастовая система, несмотря на законодательный запрет, продолжает Ширгазина. Это создает напряжение в обществе, а меры в период пандемии коронавируса усугубили антиправительственные настроения, добавила она. В этом контексте, отмечает политолог, блокировка соцсетей стала искрой, упавшей на благодатную взрывоопасную почву. При этом Ширгазина исключила вероятность внешнего вмешательства во время протестов в Непале, так как, по ее словам, вне зависимости от руководящей в стране партии Катманду поддерживает рабочие контакты со всеми своими соседями. Итогом же нынешнего политического кризиса, вероятно, станет формирование очередной коалиции, а вместо лидера коммунистов – марксистов-ленинцев премьерский пост займет лидер «Непальского конгресса», допускает эксперт.
Власти Индии рассматривают отношения с Непалом как одно из приоритетных направлений в своей внешней политике в рамках стратегии «Соседи превыше всего», говорит научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. Нью-Дели немало инвестировал в укрепление связей с Катманду для недопущения роста влияния Китая, добавил эксперт: «До сих пор непало-индийские отношения не имеют конфронтационного характера. В Индии отношение к социальным катаклизмам в соседней республике всегда тревожное».