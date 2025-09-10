Почему в Непале «поколение Z» опрокинуло правительство

И хотя на следующий день Оли отменил решение о блокировании соцсетей, а затем на встрече с представителями всех политических партий призвал к мирному диалогу для выхода из политического кризиса, к этому моменту протестующие уже штурмовали правительственные здания, а демонстрации перекинулись на другие крупные города страны. А после ухода премьера бунтовщики штурмовали тюрьму в городе Дхангадхи на западе страны, а также подожгли международный аэропорт им. Гаутамы Будды в Сиддхартханагаре на юге страны, писала Kathmandu Post.