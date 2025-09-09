Кто из глав государств подавал в отставку после протестов

В 2015 г. президент (с 2012 г.) Гватемалы Отто Перес Молина столкнулся с обвинениями со стороны генеральной прокуратуры в коррупции в таможенной сфере и контрабанде. В августе по этому делу была задержана бывший вице-президент Роксана Бальдетти, а почти половина членов кабмина покинули посты. В Гватемале вспыхнули протесты, но Молина настаивал на своей невиновности. 1 сентября 2015 г. парламент лишил президента неприкосновенности, а уже на следующий день суд выдал ордер на его арест. 3 сентября Молина подал в отставку. Суд признал экс-президента виновным и приговорил его в 2022 г. к 16 годам лишения свободы. В начале 2024 г. он вышел на свободу, заплатив залог в $1,3 млн и обязавшись не выезжать за пределы Гватемалы.