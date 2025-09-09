Кто из глав государств подавал в отставку после протестов

Кто из глав государств подавал в отставку после протестов9 сентября о таком решении президента Непала заявили СМИ
Премьер-министр Непала Кхарда Прасад Шарма Оли подал в отставку на фоне масштабных беспорядков в стране. Вслед за ним полномочия сложил и президент республики Рам Чандра Паудел, сообщило издание India Today. Позже со ссылкой на армию оно уточнило, что Паудел все-таки не покидал пост. О том, кто из глав государств слагал полномочия после протестов за последние десять лет, – в справке «Ведомостей».
2015 г. Румыния и Гватемала
В ночь на 30 октября 2015 г. в ночном клубе Colectiv в Бухаресте произошел пожар, погибли 64 человека, еще 186 получили ранения. После трагедии в румынской столице начались массовые протесты – 20 000 демонстрантов обвинили власти в пособничестве коррупции и требовали отставки премьера Румынии Виктора Понты и некоторых министров его кабинета. Уже 4 ноября Понта (возглавил страну в мае 2012 г.) покинул пост, его преемником стал Дачьян Чолош.
В 2015 г. президент (с 2012 г.) Гватемалы Отто Перес Молина столкнулся с обвинениями со стороны генеральной прокуратуры в коррупции в таможенной сфере и контрабанде. В августе по этому делу была задержана бывший вице-президент Роксана Бальдетти, а почти половина членов кабмина покинули посты. В Гватемале вспыхнули протесты, но Молина настаивал на своей невиновности. 1 сентября 2015 г. парламент лишил президента неприкосновенности, а уже на следующий день суд выдал ордер на его арест. 3 сентября Молина подал в отставку. Суд признал экс-президента виновным и приговорил его в 2022 г. к 16 годам лишения свободы. В начале 2024 г. он вышел на свободу, заплатив залог в $1,3 млн и обязавшись не выезжать за пределы Гватемалы.
2016 г. Исландия
5 апреля 2016 г. занимавший с мая 2013 г. пост премьер-министра Исландии Сигмундюр Гуннлейгссон подал в отставку. За два дня до этого юристы и журналисты опубликовали исследование об офшорных активах мировых лидеров. В нем утверждалось, что Гуннлейгссон и его жена в 2007 г. учредили на Британских Виргинских островах офшорную компанию Wintris Inc. «для личных нужд». Публикация спровоцировала массовые протесты в Исландии, а парламентская оппозиция вынесла на рассмотрение вопрос о вотуме недоверия правительству.
2018 г. Армения
В марте 2018 г. парламент Армении избрал новым президентом республики Армена Саркисяна, который 17 апреля назначил премьер-министром Сержа Саргсяна (занимал президентское кресло в 2008–2018 гг.). В тот период в республике была проведена конституционная реформа, расширившая полномочия главы правительства и фактически оставившая за президентом лишь церемониальные функции. Назначение вызвало массовые демонстрации по всей стране, возглавил протест лидер оппозиции Никол Пашинян. В результате спустя неделю, 23 апреля 2018 г., Саргсян подал в отставку, а премьером впоследствии стал Пашинян.
2019 г. Алжир, Судан и Боливия
В марте 2019 г. занимавший уже 20 лет пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика подал в пятый раз заявку на участие в выборах. Это решение вызвало массовые протесты. Немедленных конституционных процедур для отстранения главы государства от должности потребовал и начальник генштаба вооруженных сил страны Ахмед Гаид Салах. В результате 2 апреля Бутефлика ушел в отставку. Через полтора года, 17 сентября 2021 г., он умер от остановки сердца.
Спустя чуть более недели после отставки в Алжире своего поста лишился и президент Судана Омар аль-Башир. В декабре 2018 г. в стране начались массовые протесты из-за высоких цен на продукты питания, впоследствии их участники стали требовать отставки главы государства. На фоне беспорядков командование армии Судана 11 апреля 2019 г. организовало военный переворот, сместив с должности аль-Башира, пришедшего к власти в 1989 г. также в результате переворота. После начала в 2023 г. в Судане гражданской войны он содержался сначала в тюрьме, потом на военной базе, но в сентябре 2024 г. был переведен в медицинское учреждение на севере страны. Его выдачи также добивается Международный уголовный суд (МУС), обвиняющий экс-президента в геноциде.
10 ноября 2019 г. в отставку ушел президент Боливии Эво Моралес Айма, руководивший страной с 2006 г. По итогам очередных выборов, которые прошли в октябре, он набрал 46,9% голосов избирателей, тогда как лидер оппозиции Карлос Меса – 36,7%. По боливийским законам, в первом туре достаточно получить 40%, если отрыв от второго места превышает 10%. И хотя предварительные данные говорили о том, что дистанция между кандидадатми была меньше 10%, избирком страны объявил о победе действующего президента. Меса не признал результаты выборов, по всей республике вспыхнули массовые протесты. На фоне беспорядков командующий армией Боливии Уильямс Калиман призвал Моралеса оставить свой пост. 12 ноября глава государства уехал из страны, а в декабре против него было возбуждено уголовное дело. В ноябре 2020 г. Моралес вернулся в Боливию, когда на внеочередных выборах президента победу одержал его однопартиец, представитель «Движения за социализм» Луис Арсе Катакора.
2022 г. Шри-Ланка
В марте 2022 г. на Шри-Ланке на фоне крупнейшего в современной истории острова экономического кризиса начались массовые протесты. В ночь на 9 июля протестующие захватили резиденции главы государства Готабая Раджапаксы и премьер-министра Ранила Викрамасингхе. В ходе столкновений с полицией пострадали более 100 человек. Незадолго до этого Раджапакса вылетел в Сингапур, откуда направил по электронной почте официальное заявление об уходе в отставку. Новым главой государства стал Викрамасингхе, он занимал этот пост до сентября 2024 г.