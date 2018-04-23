Премьер-министр Армении подал в отставку на фоне протестов

На эту должность бывший президент республики был назначен меньше недели назад



Премьер-министр Армении Серж Саргсян и лидер оппозиции Никол Пашинян Hrant Khachatryan / PAN Photo via AP

Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении, сообщает News.am. На должность Саргсян был назначен 17 апреля. Назначение вызвало массовые протесты в Ереване и других городах Армении. Протест возглавил лидер оппозиции депутат Никол Пашинян.

«Никол Пашинян был прав. Я был неправ. Сложившаяся ситуация имеет несколько решений, но я не пойду ни на одно из них. Это не мое. Я покидаю пост премьер-министра страны», – говорится в заявлении Саргсяна, опубликованном Armenpress. Саргсян добавил, что протестное движение проходит против него. «Я выполняю ваше требование. Желаю мира нашей стране», – подчеркнул он.

Серж Саргсян занимал пост президента Армении два пятилетних срока – с апреля 2008 г. по апрель 2018 г. В этот период в Армении была проведена конституционная реформа, расширившая полномочия премьер-министра и фактически оставившая за президентом лишь церемониальные функции.

В марте парламент избрал новым президентом кандидата от правящей республиканской партии, бывшего посла Армении в Великобритании Армена Саркисяна. Тот 17 апреля назначил Сержа Саргсяна премьер-министром республики.

Оппозиция, недовольная назначением Саргсяна, объявила о создании комитета бархатной революции. 22 апреля Саргсян и лидер оппозиции попытались провести переговоры в ереванской гостинице «Марриотт». Они не увенчались успехом. В тот же день оппозиционные депутаты парламента страны, в том числе Пашинян, были задержаны за незаконное проведение собраний, сообщила генеральная прокуратура Армении. 23 апреля их отпустили из СИЗО.

В понедельник к протестующим присоединились военнослужащие-миротворцы. Министерство обороны Армении осудило их участие в митинге в Ереване и пообещало применить «строгие санкции».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль наблюдает за происходящим в Армении: «Для нас очень важна эта страна». Однако Россия не будет вмешиваться в ситуацию, подчеркивал он.

К протестующим в Ереване присоединились военные