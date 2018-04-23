На улицах Еревана празднуют отставку Сержа Саргсяна

Grigor Yepremyan/PAN Photo via AP

Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении спустя почти неделю после назначения, которое вызвало массовые протесты в Ереване и других городах Армении. Протест возглавил лидер оппозиции депутат Никол Пашинян. «Никол Пашинян был прав. Я был неправ. Сложившаяся ситуация имеет несколько решений, но я не пойду ни на одно из них. Это не мое. Я покидаю пост премьер-министра страны», – заявил он. Саргсян занимал пост президента Армении два пятилетних срока – с апреля 2008 г. по апрель 2018 г. В этот период в Армении была проведена конституционная реформа, расширившая полномочия премьер-министра и фактически оставившая за президентом лишь церемониальные функции

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