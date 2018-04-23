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Кремль исключил возможность вмешательства в ситуацию в Армении

Москва не намерена вмешиваться в ситуацию в Армении, где продолжаются массовые акции протеста, вызванные назначением на пост премьер-министра страны бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Об этом журналистам в понедельник сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Почему Москва должна вмешиваться?» – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов. «Гипотетические рассуждения» о возможном вмешательстве России в случае просьбы со стороны властей Армении Песков назвал «абсолютно неуместными».

О контактах властей двух стран в связи с волнениями в Армении Песков говорить не стал: «[О контактах] по линии Кремля ничего не могу сказать», однако напомнил, что президенты России и Армении общались недавно: Владимир Путин поздравлял Саргсяна с избранием.

В Москве внимательно наблюдают за ситуацией в Армении, добавил представитель Кремля. «Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией. Армения – наш союзник, участник "Евразэс". Для нас очень важна эта страна, поэтому очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», – заключил Песков.

Протестные акции в столице Армении начались 13 апреля. Протестующие в Ереване выступают против назначения экс-президента Армении Саргсяна на пост премьер-министра. Министр обороны Армении Виген Саркисян ранее заявил, что армия страны может «вовлечься во внутригосударственные процессы с определенными функциями», если будет введено чрезвычайное положение.

К протестующим в Ереване присоединились военные