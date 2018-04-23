Политика / Международная жизнь

К протестующим в Ереване присоединились военные

Минобороны Армении осудило их участие в митинге
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