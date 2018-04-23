К протестующим в Ереване присоединились военные
Минобороны Армении осудило их участие в митинге
К протестным акциям в Ереване присоединились лица в военной форме с шевронами миротворцев, сообщает «Новости Армения». Минобороны страны решительно осудило их участие в несанкционированном митинге. Согласно заявлению Минобороны, действия военнослужащих рассматриваются, в том числе, как невыполнение своих полномочий путем самовольного оставления части. Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении в понедельник, 16 апреля, после выдвижения кандидатуры бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во вторник парламент Армении, несмотря на протесты, утвердил кандидатуру Саргсяна
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Митинг в Ереване 23 апреля
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Митинг в Ереване 23 апреля
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Митинг в Ереване 23 апреля
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Митинг в Ереване 23 апреля
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Митинг в Ереване ночью с 22 на 23 апреля
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Митинг в Ереване ночью с 22 на 23 апреля
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