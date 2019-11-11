Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4939 от 12.11.2019 под заголовком: Боливия осталась без президента

Президент Боливии ушел в отставку по призыву военных

Эво Моралес стал жертвой своей успешной экономической политики, считают эксперты

Боливия осталась без высшего руководства, после того как президент Эво Моралес в воскресенье объявил об отставке на фоне массовых протестов. По закону его полномочия должны были перейти к вице-президенту или спикеру сената, но они тоже покинули свои должности, поэтому и. о. президента стала вице-спикер сената Жанин Аньес из оппозиционной партии «Демократическое единство». По мнению экспертов, уход Моралеса – последнего из плеяды латиноамериканских социалистов начала XXI в. – может не только повлиять на ситуацию внутри Боливии, но и изменить расклад сил во всем регионе, где власть переходит к полулистам правого и левого толка.

Протесты начались после объявления результатов президентских выборов 20 октября. На них Моралес набрал 46,9% голосов, а его соперник Карлос Меса – 36,7%. Для победы в первом туре нужно было получить более 50% или 40%, если отрыв от 2-го места превышает 10%. По предварительным результатам разрыв составлял менее 10%, но затем Высший избирательный суд (аналог центризбиркома) почти на сутки прекратил публиковать данные, а на следующий день заявил о победе Моралеса. Меса отказался признавать результаты, после чего в городах Боливии начались уличные протесты и забастовки. С пятницы на сторону протестующих стала переходить полиция. В воскресенье оставить свой пост президента призвал командующий армией Боливии Уильямс Калиман.

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Комментарии
murashka
23:00 11.11.2019
Бедные люди резко получившие деньги становятся фашистами. Фашисты получившие власть не могут ее отдать. Сроки - это вопрос безопасности для развивающихся стран.
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