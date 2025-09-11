Почти 8500 человек записались в проект «Волонтеры на выборы» за неделю

Впрочем, как отмечает электоральный юрист Олег Захаров, 8450 волонтеров – цифра «весьма скромная» в масштабе ЕДГ. На выборах будет открыто порядка 50 000 участковых избирательных комиссий (УИК) и примерно 1700 территориальных избирательных комиссий (ТИК). «Очевидно, что это экспериментальный формат, еще не готовый к повсеместному внедрению», – указал он. В данном случае риск возникает не из-за масштаба, а из-за самого прецедента. «Нет никаких гарантий, что в следующий раз – а это будут как раз выборы в Госдуму – под видом волонтеров на участки не будут пытаться попасть ангажированные властями или кандидатами люди, со своей мотивацией», – заключил он.