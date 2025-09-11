Почти 8500 человек записались в проект «Волонтеры на выборы» за неделю

Почти 8500 человек записались в проект «Волонтеры на выборы» за неделюВсего в ЕДГ откроют 50 000 участков
С начала запуска проекта «Волонтеры на выборах» 3 сентября желание помочь избирателям и избиркомам в Единый день голосования (ЕДГ), который пройдет 12–14 сентября, изъявили 8450 добровольцев. Из них 7416 (87,8%) – в возрасте до 35 лет. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Добро.рф», на платформе которой и апробируется впервые такой проект. Данные приводятся на 10 сентября.
Уже было сделано 447 «добрых дел», т. е конкретных мероприятий, на которые привлекаются группы волонтеров. Совокупно это заняло порядка 56 960 часов волонтерской деятельности, добавил представитель пресс-службы.
«Волонтеры на выборах» – это совместный проект Центризбиркома (ЦИК) и Ассоциации волонтерских центров. С его помощью волонтеры могут подать заявку на платформе «Добро.рф», для того чтобы помочь избиркомам и избирателям в подготовке и проведении ЕДГ. К платформе подключены все 89 избиркомов субъектов. Выборы в 2025 г. пройдут в 81 регионе.
На заседании комиссии 3 сентября, в ходе которого и было подписано соглашение об указанном проекте, глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что комиссия не первый год ведет работу по вовлечению волонтеров в выборы – например, в президентской кампании 2024 г. было задействовано порядка 65 500 добровольцев. Тогда же глава комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель «Добро.рф» Артем Метелев («Единая Россия») обратил внимание на то, новая система будет дополнительно мотивировать молодежь включаться в выборы, поскольку за это предполагаются различные социальные преференции, например допбаллы к ЕГЭ или образовательные меры поддержки.
Как писали «Ведомости», координировать работу волонтеров через платформу будут региональные избиркомы совместно с местными госорганами, курирующими молодежную политику и волонтерские организации. К единому профилю избиркомов на платформе «Добро.рф» будут подключаться профили региональных комиссий – они должны будут указывать информацию о необходимом количестве волонтеров, предполагаемых видах их деятельности, графике и местах, а также о требованиях к волонтерам (например, наличие специальных знаний или навыки общения с инвалидами). За каждым избиркомом субъекта закрепят модератора, который и будет формировать группы волонтеров, распределять их обязанности и контролировать качество работы. Волонтеры, в свою очередь, регистрируются на указанной платформе, выбирают регион и направление деятельности, связанное с проведением выборов.
Ранее был запущен аналогичный пилотный проект «Волонтеры на участке» в 20 субъектах, но для избирателей: с его помощью граждане могут направить через «Госуслуги» заявку в избирком об оказании им той или иной помощи во время выборов. На нее смогут рассчитывать, например, люди с инвалидностью или травмами, пожилые, нуждающиеся в поддержке, а также родители с маленькими детьми. Особое внимание будет уделяться участникам спецоперации, вернувшимся с фронта.
Именно запуск «Волонтеров на участке» послужил катализатором для разработки нового сервиса «Волонтеры на выборах», поскольку тогда встал вопрос, справится ли Центризбирком с потоком заявок и обращений от граждан, поделилась тогда же Памфилова. «В итоге у нас получилось сочетание двух волонтерских сервисов: благодаря первому (речь о «Волонтерах на участке») мы сможем понять вид и характер помощи, которая требуется избирателям на выборах, а второй проект расширит нашу волонтерскую базу для оказания адресной и качественной помощи всем избирателям, кому она нужна», – пояснила Памфилова.
Оппозиционные партии настороженно относятся к «чужакам» на участке. Так, например, КПРФ и «Справедливая Россия» отказались подписывать с Общественной палатой соглашение о сотрудничестве в ходе единого дня голосования (ЕДГ) для наблюдения на выборах. Коммунисты сочли это «фикцией», а справороссы были намерены справляться своими силами. «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди» 7 августа присоединились к этому соглашению. О том, что сторонние лица могут нарушить прозрачность избирательного процесса, говорили «Ведомостям» и опрошенные эксперты. Например, электоральный эксперт Дмитрий Нестеров заявил ранее, что «в процессе привлечения сторонних людей есть изначальный изъян с точки зрения стандартов демократических выборов».
Впрочем, как отмечает электоральный юрист Олег Захаров, 8450 волонтеров – цифра «весьма скромная» в масштабе ЕДГ. На выборах будет открыто порядка 50 000 участковых избирательных комиссий (УИК) и примерно 1700 территориальных избирательных комиссий (ТИК). «Очевидно, что это экспериментальный формат, еще не готовый к повсеместному внедрению», – указал он. В данном случае риск возникает не из-за масштаба, а из-за самого прецедента. «Нет никаких гарантий, что в следующий раз – а это будут как раз выборы в Госдуму – под видом волонтеров на участки не будут пытаться попасть ангажированные властями или кандидатами люди, со своей мотивацией», – заключил он.