Главная / Политика /

ЦИК: на участие в электронном голосовании подали почти 870 000 заявлений

Ведомости

Для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в 2025 г. подано 869 455 заявлений. Это следует из презентации Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, передает корреспондент «Ведомостей».

На голосование через сервис «Мобильный избиратель» на «Госуслугах» подали 76 541 заявление.

Лидерам поданных заявлений на ДЭГ стали Ростовская, Свердловская области и Чувашская Республика. Всего в ДЭГ примут участие 24 региона.

Председатель ЦИК Элла Памфилова говорила в июне, что комиссия «не идет вширь, а идет вглубь» по вопросу применения ДЭГ: «Мы сейчас дорабатываем, доводим до ума все нюансы в отношении тех наших инноваций, которые мы применяем».

В каких регионах будет применяться ДЭГ на выборах 2025 года

Политика / Демократия

Единый день голосования в текущем году запланирован на 14 сентября. В этот день пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 21 субъекта РФ и депутатов законодательных органов государственной власти.

«Ведомости» писали, что на всех уровнях кампаний ДЭГ будет применяться в Коми, Северной Осетии, Чувашии, Пермском крае, Архангельской, Белгородской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Московской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Челябинской областях, Севастополе и Ненецком автономном округе.

В пяти регионах формат электронного голосования будет применяться на отдельных кампаниях: в Карелии, Липецкой, Самарской, Смоленской и Томской областях.

