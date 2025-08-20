ЦИК: на участие в электронном голосовании подали почти 870 000 заявлений

Председатель ЦИК Элла Памфилова говорила в июне, что комиссия «не идет вширь, а идет вглубь» по вопросу применения ДЭГ: «Мы сейчас дорабатываем, доводим до ума все нюансы в отношении тех наших инноваций, которые мы применяем».