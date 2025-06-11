Дистанционное электронное голосование в 2025 году будут применять в 23 регионах
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в единый день голосования 2025 г. будет использоваться в 23 субъектах России, в том числе впервые – в четырех регионах. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
«Я об этом не раз говорила, мы не масштабируем процесс [применения ДЭГ], не идем вширь, а идем вглубь. Мы сейчас дорабатываем, доводим до ума все нюансы в отношении тех наших инноваций, которые мы применяем», – заявила глава ЦИК РФ.
В 2025 г. единый день голосования охватит 81 регион России, где пройдет более 5000 избирательных кампаний. Будут замещены около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей, а участие в голосовании смогут принять порядка 55 млн избирателей.
Памфилова напомнила, что в этом году дополнительные выборы депутатов Государственной думы проводиться не будут. Это решение логично и целесообразно, так как следующий год станет временем основных выборов.
Известно, что в 20 регионах состоятся прямые выборы высших должностных лиц. На данный момент избирательные кампании уже назначены в 18 субъектах. А выборы в законодательные органы власти запланированы в 11 регионах.
20 мая Госдума приняла в третьем чтении закон об изменениях избирательного законодательства. В нем закрепили необходимость обеспечения возможности голосования с использованием бумажных бюллетеней при проведении электронного голосования.