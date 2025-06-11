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Дистанционное электронное голосование в 2025 году будут применять в 23 регионах

Ведомости

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в единый день голосования 2025 г. будет использоваться в 23 субъектах России, в том числе впервые – в четырех регионах. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

«Я об этом не раз говорила, мы не масштабируем процесс [применения ДЭГ], не идем вширь, а идем вглубь. Мы сейчас дорабатываем, доводим до ума все нюансы в отношении тех наших инноваций, которые мы применяем», – заявила глава ЦИК РФ.

В 2025 г. единый день голосования охватит 81 регион России, где пройдет более 5000 избирательных кампаний. Будут замещены около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей, а участие в голосовании смогут принять порядка 55 млн избирателей.

Памфилова напомнила, что в этом году дополнительные выборы депутатов Государственной думы проводиться не будут. Это решение логично и целесообразно, так как следующий год станет временем основных выборов.

Известно, что в 20 регионах состоятся прямые выборы высших должностных лиц. На данный момент избирательные кампании уже назначены в 18 субъектах. А выборы в законодательные органы власти запланированы в 11 регионах.

20 мая Госдума приняла в третьем чтении закон об изменениях избирательного законодательства. В нем закрепили необходимость обеспечения возможности голосования с использованием бумажных бюллетеней при проведении электронного голосования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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