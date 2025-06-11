Дистанционное электронное голосование в 2025 году будут применять в 23 регионах

«Я об этом не раз говорила, мы не масштабируем процесс [применения ДЭГ], не идем вширь, а идем вглубь. Мы сейчас дорабатываем, доводим до ума все нюансы в отношении тех наших инноваций, которые мы применяем», – заявила глава ЦИК РФ.