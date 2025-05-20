Госдума приняла поправки в избирательное законодательство

Также среди принятых новелл – изменение информации о кандидатах, размещаемой на стендах в помещениях для голосования. Теперь там будут указываться ФИО и название партии, а все остальные личные данные (биография, сведения о доходах и судимости) должны публиковаться на сайтах соответствующих избирательных комиссий. Нарезка одномандатных округов на выборах в Госдуму будет приниматься не на 10 лет, как сейчас, а на пять – для оперативного изменения схемы при колебаниях численности населения в регионах.