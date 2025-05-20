Госдума приняла поправки в избирательное законодательство

Госдума приняла поправки в избирательное законодательствоКоммунисты настаивали, что институт бумажного голосования последовательно уничтожается
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении, закон об изменениях избирательного законодательства. В частности, закреплена необходимость обеспечения возможности голосования с использованием бумажных бюллетеней при проведении электронного голосования (ЭГ). «За» проголосовали 327 депутатов, против – 54, воздержались – 23.
Изначально в законопроекте предлагалось, что при ЭГ бумажное голосование может проводиться по решению избирательной комиссии. Такую формулировку при принятии документа в первом чтении 1 апреля раскритиковали КПРФ и «Справедливая Россия» (СР), фракции посчитали ее фактическим отказом от бумажных бюллетеней. По инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина была внесена поправка. Он подчеркнул в ходе пленарного заседания 20 мая, что это норма прямого действия, «и независимо от того, какое решение примет региональная или Центральная избирательная комиссия, право проголосовать бумажным бюллетенем у гражданина есть».
Заместитель председателя комитета по законодательству, докладчик Дмитрий Вяткин («Единая Россия») добавил также, что эту поправку подписали хоть и не руководители, но представители всех фракций. «Ни в одном другом регионе, кроме Москвы, электронное голосование не проводится. И во всех остальных случаях голосование бюллетенями также гарантируется – даже с использованием столь нелюбимого нашими коллегами дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Кто не хочет, пожалуйста, можно прийти на участок», – обратился он к парламентариям.
Также среди принятых новелл – изменение информации о кандидатах, размещаемой на стендах в помещениях для голосования. Теперь там будут указываться ФИО и название партии, а все остальные личные данные (биография, сведения о доходах и судимости) должны публиковаться на сайтах соответствующих избирательных комиссий. Нарезка одномандатных округов на выборах в Госдуму будет приниматься не на 10 лет, как сейчас, а на пять – для оперативного изменения схемы при колебаниях численности населения в регионах.
Кроме того, не будут допускаться пожертвования не только от иноагентов, но и от учрежденных иностранными агентами российских юрлиц, а также от тех, кто включен в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации. Также предусматривается возможность дистанционного открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов.
Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов от лица фракции заявил, что предложения, которые зафиксированы в законе, партию не пугают. «Мы готовы к честной, открытой политической борьбе. Как говорил [основатель ЛДПР Владимир] Жириновский: "Не мешайте нам честно бороться и не трогайте наши результаты"», – сказал он. Сейчас происходит «взросление, совершенствование» избирательной системы, поэтому ЛДПР поддерживает любые новые технологии и новые предложения, добавил Нилов. При этом необходимо делать все, чтобы не дать «раскачивать внутриполитическую ситуацию» из-за вопросов к итоговым результатам.
В интересах общества и для обеспечения честных выборов КПРФ считает, что законопроект требует концептуальной переработки в сторону закрепления ясных гарантий участников избирательного процесса и детализации процедур, а потому и подлежит отклонению, заявил первый зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ). По его словам, сейчас происходит последовательное уничтожение института бумажного голосования, а вслед за этим – уничтожение избирательных комиссий, наблюдателей и традиций голосовать лично.
Также коммунист не преминул покритиковать ДЭГ: он отметил, что на выборах используются «непрозрачные правила и непроверяемые технические средства, с помощью которых невозможно достоверно установить итоги голосования». Коммунисты составили отрицательный отзыв на законопроект от граждан, участников избирательных процедур, членов избирательных комиссий и наблюдателей, заявил Синельщиков. Планируется направить его президенту, уточнил он.
Вяткин ответил, что опасения коллег-депутатов преувеличены и законопроект необходимо поддержать. Он подчеркнул, что рассматриваемый проект – не про ДЭГ, как на том настаивают коммунисты, он «абсолютно про другое». В первую очередь, говорит Вяткин, он про ограничение иностранного влияния на политические партии, про уточнение голосования с целью обеспечения безопасности в местах, где объявлено военное положение, про обеспечение голосования на зарубежных избирательных участках.
Володин также подчеркнул, что ДЭГ вообще не является предметом рассмотрения данного законопроекта. «Поэтому да, мы можем говорить об этом, но только не в рамках принимаемого решения. Это для чистоты отношений, понимания», – уточнил председатель нижней палаты.