Избиратели на участках не получат информацию о судимостях и доходах кандидатов

Избиратели на участках не получат информацию о судимостях и доходах кандидатовПрофильный комитет Госдумы доработал ко второму чтению поправки в выборное законодательство
Перенарезка округов на выборах в Госдуму будет происходить раз в пять, а не в 10 лет, как сейчас. Такую поправку ко второму чтению в инициативу о внесении изменений в избирательное законодательство одобрил комитет Госдумы по госстроительству. Первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин объяснил это тем, что нужно учитывать изменение численности населения в регионах. Зампред ЦИК Николай Булаев пояснил, что если бы нарезка менялась к выборам в Госдуму 2021 г., то в четырех регионах изменилось бы число округов.
Источник «Ведомостей», близкий к администрации президента, объяснял это решение в том числе возможными корректировками численности населения в новых регионах. В последний раз нарезка была утверждена в 2015 г. Законопроект о новой нарезке к выборам в Госдуму 2026 г. уже внесен в нижнюю палату. Оба законопроекта (изменения в избирательное законодательство – во втором чтении, новую нарезку округов – в первом чтении) рассмотрят на пленарном заседании Госдумы 14 мая, сообщил глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников.
Пересмотр нарезки округов теперь фактически привязан к пятилетней каденции Госдумы, говорит политический юрист Олег Захаров: «Эксперимент с «длинной» нарезкой, очевидно, оценен как неэффективный, и к следующим выборам в Госдуму нас снова ждет новая нарезка, что внушает потенциальным кандидатам в округах еще меньше оптимизма. В следующем созыве их может ждать уже новая нарезка».
Всего к законопроекту об изменениях в избирательное законодательство поступило 108 поправок: 41 на отклонение и 67 на принятие.
Меньше данных для избирателей
Среди них и поправка спикера нижней палаты Вячеслава Володина и других депутатов, которые считали, что не следует отказываться от преимущественного бумажного голосования, сообщали источники «Ведомостей». Сейчас по закону при использовании бумажных бюллетеней может проводиться электронное голосование (ЭГ). В законопроекте предлагалось прописать, что при ЭГ может проводиться и бумажное голосование по решению избирательной комиссии. В поправках ко второму чтению уточняется, что при проведении ЭГ должна быть обеспечена возможность голосования с использованием бумажных бюллетеней.
Много изменений касается информации о кандидатах, которая размещается на стендах в помещениях для голосования. Теперь там будут показывать лишь название партии и ФИО кандидатов в общефедеральной части списка (а не всех списочников), но не их биографии.
Кроме того, не будут публиковать информацию о доходах кандидатов и о фактах предоставления сведений о кандидатах, оказавшихся недостоверными, на стендах – это будет делаться только в интернете. Объем этих сведений для публикации в интернете будет дополнительно устанавливать ЦИК. А сведения о наличии судимости будут размещаться только в отношении кандидатов из общефедеральной части списков и одномандатников.
Сокращение информации на участках объясняется наличием такой информации на сайте ЦИК, но в этом вопросе экономия бумаги и цифровизация вряд ли оправданны, подчеркивает Захаров. «Доля людей, которые внимательно изучают информационные стенды на участке, и впрямь невелика и каждый год сокращается, – говорит эксперт. – И все же есть значительное число людей, которые принимают решение о выборе кандидата или партии прямо на участке».
Дополнительные гарантии на выборах
Предусмотрели депутаты и возможность выделения дополнительных средств на повышение явки за счет субъектов РФ и муниципалитетов. Средства на проведение выборов депутатов Госдумы теперь будут выделяться не только из федерального бюджета, но и из региональных и местных тоже – «на оказание содействия в подготовке и проведении выборов», в том числе на информирование избирателей и дополнительную оплату труда членов комиссий с правом решающего голоса.
Также поправки вносятся и в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан. В частности, ЦИК распределяет бюджетные средства не только на проведение выборов и референдумов, но и на обеспечение полномочий специальной территориальной комиссии, которая проводит дистанционное электронное голосование (ДЭГ), а также комиссий, сформированных в местах лишения свободы. ЦИК же устанавливает размеры и порядок выплаты компенсаций и вознаграждений членам таких комиссий. Также членам комиссий для проведения ДЭГ в других субъектах оплачиваются расходы на проезд и аренду жилья.
Дополнительные условия для голосования
В ст. 5 закона о выборах депутатов Госдумы вносится норма о том, что если на части территории России введено чрезвычайное положение, то на этой территории выборы проводятся в соответствии со ст. 10.1 закона об основных гарантиях (проведение выборов при введении режима повышенной готовности, ЧС или военного положения). ЦИК может установить и другие особенности проведения выборов. Меняется порядок осуществления съемки на участках в воинских частях – теперь это разрешено только аккредитованным на выборах представителям СМИ и по согласованию с командиром воинской части.
На зарубежных участках (где голосовать теперь могут только за списки, но не за одномандатников) время начала и окончания голосования, его продолжительность могут быть изменены решением руководителя диппредставительства или консульства, если проведение голосования может представлять угрозу для жизни граждан России, о чем он должен проинформировать МИД и ЦИК.
Кроме того, в законе появляется норма о том, что избиратель получает только один бюллетень вместо испорченного. Если он повторно испортил бюллетень, решение о выдаче принимается участковой комиссией.
Логичная поправка о праве на бумажный бюллетень в условиях ЭГ снимает возникшее общественное напряжение в этом вопросе, ведь из решений Конституционного суда такое право и так следовало, а в законе оно не было четко прописано, – этот пробел теперь устранен, считает Захаров.
Право на жалобы и неограниченные пожертвования
Также устанавливается право на однократное обжалование решений избиркомов о признании кандидата утратившим статус кандидата в вышестоящую избирательную комиссию. Сейчас такой порядок уже установлен в части обжалования отказа в регистрации кандидата.
В законе появляется и новая ст. 28.1 – порядок рассмотрения комиссиями обращений. По словам Вяткина, это связано с новым законом о порядке рассмотрения обращений граждан. В частности, обращения могут быть поданы с помощью «Госуслуг».
Сейчас общая сумма ежегодных пожертвований, полученных политической партией и ее региональными отделениями, не должна превышать 4,33 млрд руб. Теперь вместо точной цифры прописывается, что она не должна превышать сумму допустимых ежегодных пожертвований всем региональным отделениям партии. Также в закон добавляют норму о минимальном размере добровольных пожертвований граждан и юрлиц в избирательные фонды – он должен быть 3% от величины прожиточного минимума.