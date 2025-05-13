Избиратели на участках не получат информацию о судимостях и доходах кандидатов

Перенарезка округов на выборах в Госдуму будет происходить раз в пять, а не в 10 лет, как сейчас. Такую поправку ко второму чтению в инициативу о внесении изменений в избирательное законодательство одобрил комитет Госдумы по госстроительству. Первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин объяснил это тем, что нужно учитывать изменение численности населения в регионах. Зампред ЦИК Николай Булаев пояснил, что если бы нарезка менялась к выборам в Госдуму 2021 г., то в четырех регионах изменилось бы число округов.