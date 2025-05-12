ЦИК пытается активнее работать с молодежью

ЦИК пытается активнее работать с молодежьюВряд ли это поможет серьезно изменить костяк комиссий, людей на выборы привлекают другими методами
Члены Центризбиркома (ЦИК) с начала 2025 г. провели порядка 10 встреч с молодежью. Они рассказывают об уникальности российской избирательной системы.
К примеру, об этом 5 мая на встрече с преподавателями и учащимися школ Талицкого муниципального района Свердловской области заявил зампред ЦИК Николай Булаев: «Российская система избирательных комиссий уникальна – ни у кого в мире нет такой».
Член ЦИК Эльмира Хаймурзина 30 апреля на образовательном форуме «Молодежный избирательный актив: развитие и участие» отмечала, что в регионах Кавказа избиркомы совместно с образовательными и молодежными организациями «систематически» проводят мероприятия с участием молодежи, что «в том числе формирует в итоге высокую явку избирателей».
А глава ЦИК Элла Памфилова 20 марта выступала в образовательном кластере «Сириус» и сообщила, что ЦИК поддерживает экоповестку: «Наш «Интерактивный рабочий блокнот» может скачать любой член комиссии <...> Как я говорю, каждый год мы сберегаем несрубленную рощу примерно в 5000–6000 деревьев». У ЦИК «очень трепетное отношение к биосоциоэкологической системе», уверяла Памфилова.
Более того, избирательная система «невероятно устойчива» в том числе за счет использования современных технологий, которые, в свою очередь, и привлекают молодежь, добавила она. В качестве примера Памфилова привела введение трехдневного голосования в пандемию ковида, бесконтактные способы информирования, а также QR-кодирование протоколов голосования и «Мобильный избиратель» (механизм, позволяющий голосовать по месту жительства, а не по прописке).
Работа с молодежью закреплена в утвержденной концепции ЦИК по повышению правовой культуры избирателей в России на 2025–2027 гг. «Позитивного правосознания» предлагается достигнуть в том числе посредством вовлечения молодежи в деятельность избиркомов разных уровней и внедрения в образовательные программы учебных курсов по избирательному законодательству.
Как еще ЦИК вовлекает молодежь в избирательную систему
Сейчас работа с молодежью из фонового режима выходит «на передовую» позицию, сказал «Ведомостям» член ЦИК Константин Мазуревский. Одна из целей встреч с молодежью – ее просвещение, пояснил он. Как правило, говорит он, экскурсии в ЦИК предполагают образовательную часть, общение с членами избиркомов, а также – в обеденный перерыв – плетение маскировочных сетей, что является элементом не только электорального, но и патриотического воспитания.
Благодаря комплексной работе всей избирательной системы вовлеченность молодежи в электоральную сферу растет, констатирует Мазуревский: «Мы спрашиваем, появляется ли желание поучаствовать в выборах как избиратель. При желании [студенты могут пойти] наблюдателями или обратиться за этим в общественную палату <...> Либо же могут даже войти в структуру и систему избирательных комиссий».
По данным ЦИК на 2024 г., представительство молодежи (от 18 до 35 лет) в составах избирательных комиссий составляет 16,51% (143 024). Средний возраст их членов – 48 лет, говорила Памфилова в 2021 г. Состав комиссий в России Памфилова окрестила «народным»: как рассказала глава ЦИК на лекции в «Сириусе», больше всего в избиркомах учителей, преподавателей и воспитателей (т. е. бюджетников), на 2-м месте – слесари, монтеры, фермеры, на 3-м – предприниматели, программисты и представители творческих профессий.
Экскурсии и лекции – это скорее символизм, чем госполитика и способ популяризации работы избиркомов, уверен электоральный юрист Олег Захаров. Убедить молодежь в том, что избирательная система РФ лучше, чем западные, «канцеляритом вряд ли получится», считает он.
Сегодня есть «реальная проблема», связанная с низкой активностью молодых людей на выборах, констатирует электоральный эксперт Аркадий Любарев. «Молодежь – это та социальная группа, которая в наибольшей степени должна думать и заботиться о будущем страны. И в наибольшей степени воспринимать новые тенденции, новые технологии, новые социальные практики. Поэтому низкая активность молодежи на выборах приводит к торможению прогресса», – уверен он.
Полагать, что есть некая группа с общими интересами в возрасте «до 35», опрометчиво, отмечает электоральный эксперт Станислав Андрейчук. От этого и возникают сложности с тем, чтобы определить настоящие потребности молодежи, говорит он.
«Ведомости» направили запрос в ЦИК.