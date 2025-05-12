ЦИК пытается активнее работать с молодежью

По данным ЦИК на 2024 г., представительство молодежи (от 18 до 35 лет) в составах избирательных комиссий составляет 16,51% (143 024). Средний возраст их членов – 48 лет, говорила Памфилова в 2021 г. Состав комиссий в России Памфилова окрестила «народным»: как рассказала глава ЦИК на лекции в «Сириусе», больше всего в избиркомах учителей, преподавателей и воспитателей (т. е. бюджетников), на 2-м месте – слесари, монтеры, фермеры, на 3-м – предприниматели, программисты и представители творческих профессий.