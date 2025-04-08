КПРФ рекомендует Госдуме отказаться от электронного голосования

КПРФ рекомендует Госдуме отказаться от электронного голосованияВ нижней палате с участием ЦИК и экспертов обсудили его минусы
КПРФ рекомендует Госдуме отказаться от существующих механизмов электронного голосования (ЭГ) в России, а также отклонить законопроект о безальтернативном ЭГ. Это следует из проекта рекомендаций по итогам организованного коммунистами круглого стола в нижней палате об особенностях такой формы волеизъявления. Окончательную формулировку предложений фракция подготовит в течение недели.
Электронное голосование, по словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, ненадежно, стоит дороже, чем подготовка бумажных бюллетеней, а также позволяет «фальшивить» в результатах: «Это прямой путь к бунту и беспорядкам».
«Не раз я выезжал на места и не раз сам за руку ловил мошенников в этой сфере. И очень редко это завершалось уголовными делами, к сожалению», – посетовал зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ). По его данным, в 2023 г. за фальсификацию избирательных документов или неправильный подсчет голосов было вынесено не больше шести приговоров на всю страну.
Секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов апеллировал к традиционным ценностям: «Мы за традиционность в этом интимном вопросе назначения гражданином своих представителей власти. Если вы за традиционные ценности, [используйте] и традиционные бумажные бюллетени».
В круглом столе, помимо партийных депутатов и экспертов, приняли участие член Центризбиркома (ЦИК) Евгений Колюшин от КПРФ и представитель аппарата комиссии Алексей Нестеров, а также заместитель министра цифрового развития Олег Качанов.
ЦИК упоминал практически каждый выступающий. К ответу призвали Нестерова. Он методично повторил то, что 2 апреля заявляла глава ЦИК Элла Памфилова: ЭГ и дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – это разные форматы волеизъявления, а обсуждаемая поправка в избирательное законодательство направлена в первую очередь на то, чтобы отменить существующий запрет на проведение бумажного голосования на избирательных участках, в случае если на них установлены комплексы электронного голосования (КЭГи). С помощью КЭГов прошло более 12 000 кампаний, в ходе которых проголосовало порядка 12 млн избирателей, сказал Нестеров.
Традиционно оппонирующий решениям комиссии по распространению ДЭГ Колюшин заявил: изначально вообще речи не шло о том, что при КЭГах запрещено использовать бумажные бюллетени, «это сейчас все перевернули с ног на голову». Принятая в 2005 г. поправка была нужна для того, чтобы юридически приравнять ЭГ к бумажному голосованию, пояснил Колюшин. Но при этом все участки, обустроенные КЭГами, всегда оснащались бумажными бюллетенями, подчеркнул член ЦИК. «Не знаю ни одного случая, где бы [на таких участках] отказывали в выдаче [бумажного] бюллетеня», – признался он.
Колюшин напомнил, что КЭГи применялись в экспериментальном формате до 2019 г. и затронули «очень небольшое количество людей», поэтому, по его мнению, сомнительно, что ими воспользовались 12 млн человек. «Нигде не было и нет ни идеального избирательного законодательства, ни идеальных выборов, но те частные изменения закона, особенно перед выборами, точно не способствуют укреплению народовластия», – заключил Колюшин.
Также коммунисты не преминули ответить Памфиловой на критику депутатов, высказавшихся против ЭГ. Как писали «Ведомости» 3 апреля, на заседании комиссии она заявила о том, что у парламентариев «путаница в голове». Зюганов напомнил, что против законопроекта проголосовало больше 80 депутатов и это «большой массив».
КПРФ сформировали проект рекомендаций и для ЦИК. Например, необходимо провести детализацию возможного правового регулирования ЭГ и ДЭГ в части идентификации и аутентификации избирателей. Коммунисты также просят предусмотреть «реальные правовые возможности» общественного контроля за ДЭГ и более того – разработать ответственность за нарушения в этой сфере, установив отдельные составы правонарушений.
Страх перед технологическими новациями был всегда, но люди принимали и вникали в них, поэтому и технологию ДЭГ избиратели тоже поймут, сказал «Ведомостям» электоральный юрист Гарегин Митин. Кроме того, важно, что ДЭГ пока остается субсидиарной формой реализации избирательного права, подчеркнул он. «И здесь очень не хватает законодательного регулирования: порядок ДЭГ должен быть в федеральном законе – именно это усилит доверие избирателей к нему», – уверен он. Со стороны коммунистов, по словам Митина, «неконструктивно» отказываться от работы с законопроектом: в частности, целесообразно определить критерии для установления опорных участковых избирательных комиссий, которые будут обеспечивать бумажное голосование в условиях ДЭГ.