КПРФ рекомендует Госдуме отказаться от электронного голосования

Страх перед технологическими новациями был всегда, но люди принимали и вникали в них, поэтому и технологию ДЭГ избиратели тоже поймут, сказал «Ведомостям» электоральный юрист Гарегин Митин. Кроме того, важно, что ДЭГ пока остается субсидиарной формой реализации избирательного права, подчеркнул он. «И здесь очень не хватает законодательного регулирования: порядок ДЭГ должен быть в федеральном законе – именно это усилит доверие избирателей к нему», – уверен он. Со стороны коммунистов, по словам Митина, «неконструктивно» отказываться от работы с законопроектом: в частности, целесообразно определить критерии для установления опорных участковых избирательных комиссий, которые будут обеспечивать бумажное голосование в условиях ДЭГ.