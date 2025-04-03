Памфилова заявила о путанице в головах противников электронного голосования

Памфилова заявила о путанице в головах противников электронного голосованияОна считает, что будет снят запрет на выдачу бумажных бюллетеней, в случае если на участках установлены комплексы электронного голосования
Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что у депутатов, выступавших на заседании Госдумы 1 апреля против принятия поправок в избирательное законодательство об электронном голосовании, «полная путаница в головах».
«Я почитала внимательно стенограмму [пленарного заседания]. Депутаты, которые оппонировали внесению изменений, задавали вопросы, и я поняла, что там полная путаница в головах. Ну полная смесь, абсолютное непонимание, что такое дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и что такое электронное», – высказалась она на заседании комиссии 2 апреля. С помощью ДЭГ можно голосовать из любой точки, а электронное голосование – это голосование непосредственно на избирательном участке с помощью комплексов или терминалов электронного голосования (КЭГ/ТЭГ), разъяснила глава комиссии.
Памфилова подчеркнула, что обсуждаемая поправка направлена в первую очередь на то, чтобы отменить существующий запрет на проведение бумажного голосования на избирательных участках, в случае если на них установлены КЭГи. Такая норма была введена в 2005 г. в закон об основных гарантиях избирательных прав, в действующей редакции пункт 15 статьи 64 звучит так: «При проведении выборов, референдума вместо голосования с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, может проводиться электронное голосование». «Именно поэтому мы обратили внимание на норму закона, действующую уже много лет и фактически запрещающую голосование с помощью бумажных бюллетеней на участках, оборудованных КЭГами. В свое время КЭГи применялись в 15 регионах (см. врез), и там, где их использовали, голосование с помощью бумажных бюллетеней не проводилось. <...> Кстати, никто и не возражал», – указала Памфилова.
Как обсуждали законопроект об электронном голосовании в первом чтении
Михаил Делягин из «Справедливой России» и коммунист Алексей Куринный заявили, что их фракции проголосуют против законопроекта. Куринный возмутился, что теперь избиркомы будут устанавливать, смогут ли граждане проголосовать бумажными бюллетенями. «У нас, к сожалению, 15 членов ЦИК, и это не 15 апостолов <...>. Верьте им, они все сделают правильно», – с сарказмом заявил Куринный. Он подчеркнул, что честные и прозрачные выборы являются единственным законным способом смены власти и те, кто хочет подорвать прозрачность выборов, «на руку этой власти не играют».
На выборах в Мосгордуму в сентябре 2024 г. с помощью бумажного бюллетеня можно было проголосовать только по предварительной заявке. За последние годы, по словам главы ЦИК, все избирательные участки столицы оснастили ТЭГами. «Согласно действующей уже 20 лет норме Москва могла полностью отказаться от использования бумажных бюллетеней», – укорила она тех, кто был недоволен трудностями с получением бумажных бюллетеней на прошлых выборах. Но с учетом того, что был запрос москвичей на «привычное» голосование, в столице предоставили возможность избирателям голосовать бумагой, добавила Памфилова. Традиционным способом на выборах в Мосгордуму проголосовали 142 132 избирателя (всего свой голос отдало более 3 млн человек).
В каких регионах на выборах работали КЭГи
В обсуждение включился зампред ЦИК Николай Булаев: «У Москвы была проблема: или нарушить федеральный закон, или действовать строго в его рамках [и не выдавать бумажные бюллетени при КЭГах]». Памфилова оперативно добавила: «В интересах избирателей!» «То, что произошло в Москве, как раз говорит о том, что голосование бумажными бюллетенями превращается в исключение из правила. Для того чтобы получить бумажный бюллетень, надо прилагать гигантские усилия. Эта идеология заложена в некоторые нормы законопроекта», – возразил член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин, единственный выступивший против обсуждаемого проекта закона. Он добавил, что раз две думские фракции не поддержали предлагаемые новеллы, то это «о чем-то говорит».
Памфилова же настаивала на том, что традиционное голосование посредством бумажных бюллетеней «было, есть и будет» в ближайшее время основной формой волеизъявления. Спекуляции по поводу «повального» электронного голосования не имеют отношения к реальности, подчеркнула она. Переход на такой вид голосования – это слишком дорогостоящее мероприятие, в котором нет никакой необходимости, заверила Памфилова. Несмотря на разъяснения ЦИК, законодатель не предлагает никакого запрета на использование такого механизма и в других регионах, говорил электоральный юрист Антон Тимченко.