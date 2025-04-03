Памфилова заявила о путанице в головах противников электронного голосования

В ходе обсуждения в Госдуме поправок в избирательное законодательство вопросы докладчику – соавтору законопроекта единороссу Дмитрию Ламейкину задавали в основном коммунисты. Их, в частности, интересовало, соблюдается ли при электронном голосовании тайна волеизъявления, как организована работа наблюдателей и другие вопросы. Депутат Артем Прокофьев вспомнил слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о том, что голосование бумажными бюллетенями – это часть традиционных ценностей. «Не случайно даже вступление в должность высших должностных лиц обставляется традиционными ритуалами. <...> Вы предлагаете уничтожить этот важнейший элемент политической культуры. <...> Какое отношение будет у граждан к власти, сформированной парой кликов?» – возмущался он.

Михаил Делягин из «Справедливой России» и коммунист Алексей Куринный заявили, что их фракции проголосуют против законопроекта. Куринный возмутился, что теперь избиркомы будут устанавливать, смогут ли граждане проголосовать бумажными бюллетенями. «У нас, к сожалению, 15 членов ЦИК, и это не 15 апостолов <...>. Верьте им, они все сделают правильно», – с сарказмом заявил Куринный. Он подчеркнул, что честные и прозрачные выборы являются единственным законным способом смены власти и те, кто хочет подорвать прозрачность выборов, «на руку этой власти не играют».