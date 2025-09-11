Адвокаты осужденной Евгении Гуцул рассказали о нарушениях в судебном деле

Кроме того, Жюли обратил внимание на формулировку о связях Гуцул с организованной преступной группой, хотя в деле нет ни одного судебного решения или доказательства о том, что такое понятие применимо. Он заметил, что решение о заключении подзащитного под стражу принимал тот же судья, который ранее участвовал в процессе против партии «Шор» (ликвидирована решением Конституционного суда Молдавии в 2023 г.), где Гуцул с 2019 по 2022 г. работала секретарем. «Почему столь чувствительное дело рассматривал единолично один судья, тогда как их должно было быть трое? Такое невозможно представить в европейской стране или в правовом государстве», – подчеркнул адвокат.