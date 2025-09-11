Адвокаты осужденной Евгении Гуцул рассказали о нарушениях в судебном деле

Адвокаты осужденной Евгении Гуцул рассказали о нарушениях в судебном делеПроцесс над башканом Гагаузии говорит об использовании Кишиневом права для своих целей, считают они
Судебный процесс приговоренной в августе к семи годам лишения свободы башкана Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул проходил в спешке и нарушает конституцию Молдавии. Об этом 11 сентября на пресс-конференции заявили адвокаты Уильям Жюли и Гонсало Бойе, представляющие интересы Гуцул. По их словам, процесс над ней политически мотивирован и фактически лишил жителей автономии их избранного представителя. В связи с этим адвокаты планируют в ближайшее время обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и в ООН.
Перед началом конференции адвокаты Гуцул объявили, что они не связаны ни с одной из политических партий и лишь отставивают права своей подзащитной. На данный момент команда адвокатов изучает материалы расследования, после чего будут представлены их официальные выводы.
Жюли обратил внимание, что расследование в отношении Гуцул велось в условиях строгой секретности, а защите было предоставлено лишь две недели для изучения 60 000 страниц материалов дела, что фактически лишило защиту возможности полноценно выполнять свою работу. По словам адвоката, следственные мероприятия проходили с нарушениями процессуального законодательства, а ходатайства защиты о том, что при получении доказательств прокуратурой были допущены нарушения, судом были отклонены без объяснения причин.
Кроме того, судья блокировал возможность защите рассмотреть другие доказательства на досудебной стадии, а большая часть их ходатайств не удовлетворялась, отметил Жюли. «Таким образом, материалы дела, поданные на рассмотрение судьи и адвокатов во время судебного разбирательства, были основаны лишь на материалах прокуратуры», – сказал он.
Кроме того, Жюли обратил внимание на формулировку о связях Гуцул с организованной преступной группой, хотя в деле нет ни одного судебного решения или доказательства о том, что такое понятие применимо. Он заметил, что решение о заключении подзащитного под стражу принимал тот же судья, который ранее участвовал в процессе против партии «Шор» (ликвидирована решением Конституционного суда Молдавии в 2023 г.), где Гуцул с 2019 по 2022 г. работала секретарем. «Почему столь чувствительное дело рассматривал единолично один судья, тогда как их должно было быть трое? Такое невозможно представить в европейской стране или в правовом государстве», – подчеркнул адвокат.
Бойе в своем выступлении говорил в основном про политическую сторону вопроса. По его мнению, содержание Гуцул под стражей означает, что молдавские власти фактически используют юридическую систему как орудие против национальных меньшинств. Криминализация демократически избранного руководителя Гагаузии, по их мнению, – атака не только на правосудие, но и на весь гагаузский народ. «Молдавия стремится войти в Евросоюз, но для членства в организации нужно в первую очередь уважать ее фундаментальные ценности и право. Закон на нашей стороне. Попирают законность те, кто осудил Гуцул», – считает адвокат.
Гуцул была осуждена судом Кишинева 5 августа по делу о незаконном финансировании политических партий и избирательных кампаний. Согласно решению суда, она обязана вернуть государству более 40 млн леев (свыше $2,3 млн), которые якобы использовались ею для незаконной деятельности партии «Шор». Гуцул была задержана сотрудниками правоохранительных органов в конце марта 2025 г. в аэропорту Кишинева при попытке вылететь в Стамбул, где она планировала посетить Международный журналистский конгресс.
Теоретически Гуцул имеет высокие шансы выйти из тюрьмы до окончания срока приговора, говорит профессор РАНХиГС Наталья Харитонова. Пока же правящая в стране партия «Действие и солидарность» избавилась от популярного в автономии политика, способного консолидировать часть оппозиционно настроенного электората против политики президента Молдавии Майи Санду. Кроме того, продолжает эксперт, политическая элита определенно смогла запугать оппозицию аккурат в преддверии парламентских выборов в сентябре 2025 г.
Судебное и политическое преследование Гуцул никак не отразится на процессе интеграции Молдавии в Евросоюз, считает Харитонова. Более того, сам судебный процесс происходил при молчаливом согласии Брюсселя и других европейских руководителей, уверена она. «Несмотря на продвижение европейскими политиками своих ценностей по периметру своих границ и риторику о необходимости соблюдения права, они неоднократно закрывали глаза на процессы нарушения прав человека в Молдавии, если это только не угрожает интересам ЕС», – заключила эксперт.