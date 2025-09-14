Первые неожиданные результаты на местных выборах

Первые неожиданные результаты на местных выборахКПРФ побеждает на выборах мэра второго города Хакасии, а «Новые люди» – небольшого города в Якутии
В единый день голосования несколько неожиданных результатов на муниципальных выборах получили представители нынешних и бывших парламентских оппозиционных партий. Это следует из предварительных итогов выборов.
Так, генеральный директор ООО «Водный туроператор Стихия воды» Елена Гопина, выдвинутая КПРФ в мэры Черногорска (второй по численности населения город Хакасии), по предварительным данным, побеждает на выборах с результатом 29,2% голосов, следует из результатов ГАС «Выборы». Ее ближайшего преследователя индивидуального предпринимателя Вячеслава Финогенова («Единая Россия») поддержали предварительно 27,56% горожан. Всего в выборах главы Черногорска участвовали 7 кандидатов. Отрыв Гопиной от Финогенова составляет 244 голоса. Предыдущий мэр единоросс Василий Белоногов, руководивший муниципалитетом 17 лет, не стал баллотироваться на новый срок.
В Хакасии КПРФ – де-факто одна из партий власти (республику с 2018 г. возглавляет коммунист Валентин Коновалов), говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Коновалову нужны хотя бы локальные успехи коммунистов, а в кадровой политике его основного оппонента, спикера верховного совета Хакасии единоросса Сергея Сокола, видимо, присутствует субъективизм, полагает политолог Константин Калачев. Мобилизацию местные единороссы проиграли, говорит он: «Но считать это сенсацией? До чего же мы дошли».
У другой парламентской партии – победа на муниципальных выборах в Якутии. Мэром Покровска (население – более 11 000 человек) избран член «Новых людей» Виктор Константинов, сообщила в своем Telegram-канале замглавы партийной фракции в Госдуме Сардана Авксентьева. Единоросс Егор Петров финишировал вторым. Кроме того, кандидат от «Единой России» Айталина Васильева проиграла самовыдвиженцу Сергею Гребневу на выборах главы Хангаласского улуса Якутии (Покровск является его административным центром).
На дополнительных выборах депутата собрания муниципального района имени Лазо Хабаровского края победил 20-летний самовыдвиженец Михаил Зырянов, сообщила незарегистрированная Либертарианская партия России в своем Telegram-канале. Он обошел в своем округе единоросса Александра Мезина.
Впрочем, эти результаты, как заметил близкий к «Единой России» собеседник, скорее напоминают «победы второго плана».
Зато «Яблоко», не представленное в Госдуме с 2007 г., предварительно теряет фракцию в думе Томска, следует из предварительных результатов ГАС «Выборы». За партию проголосовало, по состоянию на текущий момент, 4,63% избирателей, соответственно, она не проходит пятипроцентный барьер для попадания в легислатуру (в 2020 г. партийный список получил 9,34%). В седьмом созыве думы Томска «Яблоко» представляет депутат Василий Ерёмин. На выборах в восьмой созыв партия, помимо списка, выдвинула пять одномандатников. Результаты по округам на данный момент не опубликованы.