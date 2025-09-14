Первые неожиданные результаты на местных выборах

Зато «Яблоко», не представленное в Госдуме с 2007 г., предварительно теряет фракцию в думе Томска, следует из предварительных результатов ГАС «Выборы». За партию проголосовало, по состоянию на текущий момент, 4,63% избирателей, соответственно, она не проходит пятипроцентный барьер для попадания в легислатуру (в 2020 г. партийный список получил 9,34%). В седьмом созыве думы Томска «Яблоко» представляет депутат Василий Ерёмин. На выборах в восьмой созыв партия, помимо списка, выдвинула пять одномандатников. Результаты по округам на данный момент не опубликованы.