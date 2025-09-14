Первые результаты ЕДГ-2025. Главное

В МВД России заявили об отсутствии серьезных нарушений, которые могли бы сорвать выборы в субъектах страны. Об этом сообщил начальник главного управления ведомства по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с регионами Ленар Габдурахманов на брифинге в ЦИК. Вместе с тем МВД во время ЕДГ-2025 возбудило 11 уголовных дел. Девять из них связаны с ложными сообщениями о терактах.