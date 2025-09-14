Первые результаты ЕДГ-2025. Главное

Первые результаты ЕДГ-2025. ГлавноеВыборы прошли на фоне беспрецедентной атаки на ресурсы ЦИК
В российских регионах завершается трехдневное голосование на выборах разного уровня. Всего в рамках кампании планируется замещение около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей, включая выборы 21 губернатора и новые созывы законодательных собраний в 11 субъектах. О первых результатах ЕДГ-2025 – в материале «Ведомостей».
Атаки хакеров и другие трудности
После президентских и губернаторских выборов 2024 г. многие ожидали, что единый день голосования в 2025-м пройдет проще. Однако, как заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на сессии в Центризбиркоме, посвященной общественному контролю, «ничего подобного» не произошло. Особенность нынешних выборов – необходимость обеспечить безопасность жителей приграничных территорий.
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал голосование на выборах в Курской области актом гражданского мужества. Он отметил, что жители региона проявили мужество, продолжая заниматься своими делами и исполняя гражданский долг в непростых условиях.
Избирательный процесс проходил в условиях беспрецедентной атаки на ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК), рассказала председатель избиркома Элла Памфилова на брифинге. По ее данным, в ходе голосования зафиксировано около 290 000 атак, более 300 – на портал ДЭГа.
По словам Памфиловой, сайт ЦИК и видеотрансляция некоторое время были недоступны из-за внешнего воздействия. Сейчас они работают стабильно. Само же голосование проходило без задержек и сбоев. ДЭГ, несмотря на все трудности, прошел успешно, добавила она. В целом атаки на ресурсы ЦИК продолжались в течение дня.
В ходе выборов четыре участка в приграничных регионах подверглись атакам украинских беспилотников. В итоге три участка в селе Бессоновка Белгородского района и один в Брянской области пришлось перенести, заявила Памфилова позже в ходе брифинга.
В Роскомнадзоре рассказали «РИА Новостям», что во время выборов на ресурсы Центральной избирательной комиссии, департамента информационных технологий Москвы и систему дистанционного электронного голосования была осуществлена 181 DDoS-атака, в общей сложности они длились 7 часов. В момент максимальной нагрузки мощность атак достигала 45,16 Гбит/с и 11,62 млн пакетов в секунду.
В МВД России заявили об отсутствии серьезных нарушений, которые могли бы сорвать выборы в субъектах страны. Об этом сообщил начальник главного управления ведомства по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с регионами Ленар Габдурахманов на брифинге в ЦИК. Вместе с тем МВД во время ЕДГ-2025 возбудило 11 уголовных дел. Девять из них связаны с ложными сообщениями о терактах.
Предварительные итоги
Выборы в России прошли честно и прозрачно, в полном соответствии с Конституцией и законами. Попытки Запада вмешаться не смогли повлиять на волеизъявление граждан, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.
По данными Минцифры, итоговая явка избирателей в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) достигла 90,54%. В нем приняли участие более 1,5 млн граждан из 24 регионов России. Наибольшую активность проявили граждане 35-50 лет (44% от общего числа), за ними следуют избиратели 18-35 лет (29%), а граждане старше 50 лет составили 27% от общего числа проголосовавших.
Как рассказали в ЦИКе, на экстерриториальных участках в Москве проголосовали 13 600 человек из других городов. В рамках голосования в Москве открыли 14 избирательных участков для тех, кто голосует не по месту прописки. Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что 18 404 человека заявили о желании проголосовать за глав своих регионов на этих участках.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, представляющий «Единую Россию», лидирует на выборах главы региона с результатом 63,08%. Такие данные ЦИК приводит после обработки 98,81% протоколов.
Денис Паслер, временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области («Единая Россия»), лидирует на выборах главы региона. По данным ЦИК РФ, после обработки 50,04% бюллетеней он набрал 62,89% голосов.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн от «Единой России» уверенно лидирует на выборах главы региона, набрав 86,8% голосов. Об этом сообщает ЦИК после обработки 50,06% протоколов. Кроме того, глава Архангельской области Александр Цыбульский («Единая Россия») лидирует на выборах губернатора с поддержкой 65,67% избирателей. Данные предоставлены ЦИКом также после обработки 50% голосов.