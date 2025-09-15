Оппозиция не смогла довести губернаторские выборы до второго тура

Оппозиция не смогла довести губернаторские выборы до второго тураДаже в наиболее конкурентных регионах представители «Единой России» получают большинство голосов
Выборы, которые многие представители партий и эксперты называли тренировкой перед думской кампанией, закончились показательно позитивно. В том числе для глав регионов, которые баллотировались от партии власти. Судя по предварительным результатам голосования, во всех субъектах Федерации кандидаты от «Единой России» (ЕР) набирают больше половины голосов, в том числе в Иркутской и Свердловской областях, а также в Камчатском крае и др.
Кандидаты от ЕР смогли добиться внушительных результатов в ходе выборов-2025, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев на ВКС с регионами. ЕР рассчитывает «на очень высокий результат» на выборах в Госдуму в 2026 г., отметил он.
КПРФ не удалось добиться проведения вторых туров губернаторских выборов ни в одном из регионов, а в отдельных регионах кандидаты партии не займут и второе место. Источник «Ведомостей», близкий к компартии, сообщил, что пленум ЦК, который традиционно проходит после выборов в октябре, перенесли в этом году на середину ноября, в том числе из-за нежелания руководства партии сталкиваться с жесткими вопросами по поводу осенней кампании.
В Иркутской области по итогам обработки 81,12% протоколов лидирует действующий губернатор Игорь Кобзев от ЕР (60,39%), второе место занимает депутат Госдумы и экс-глава региона Сергей Левченко (КПРФ) с 23,1%. Это самый убедительный результат коммуниста во время этих выборов. Третьей становится представитель «Справедливой России» (СР) Лариса Егорова (8,12%), четвертым – Виктор Галицков (ЛДПР) с 5,87%.
Эта кампания была наиболее конкурентная из губернаторских, говорит директор Института региональных проблем Николай Юханов: ни в одном другом регионе против действующего главы не шел его предшественник. По итогам выборов Иркутская область окончательно вышла из «красного пояса», утверждает руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. В последние недели кампания коммуниста Левченко была весьма сдержанной, отмечает политолог Константин Калачев. «Либо не хватало ресурсов, что самое вероятное, либо результаты соцопросов его удовлетворяли, ведь главное – это ставить реальные цели. А целью, судя по всему, была самоактуализация под выборы Госдумы», – сказал он «Ведомостям».
Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов (ЕР) побеждает на выборах с 63,3% голосов по итогам обработки 96,12% протоколов. Его ближайшие оппоненты депутат Госдумы Василина Кулиева (ЛДПР) и депутат заксобрания Роман Литвинов (КПРФ) получают 13,58 и 12,95% соответственно. Еще один кандидат – Дмитрий Тюрин («Коммунисты России») набирает 5,23%.
Именно Иркутскую область и Камчатский край эксперты на старте избирательной кампании называли в качестве двух потенциально самых конкурентных избирательных кампаний. Кобзев конфликтовал с некоторыми элитными группами – например, с энергетиками, но в последние месяцы острота этого конфликта снизилась, отмечали они.
Рейтинги Солодова в Камчатском крае не были очень высокими, отмечали ранее собеседники «Ведомостей». Но ситуацию удалось выправить. Кроме того, известную телеведущую, депутата Заксобрания Камчатского края Александру Новикову, которая могла бы составить конкуренцию действующему губернатору, не стала выдвигать СР, писали «Ведомости».
На Камчатке кампания проходила предсказуемо и содержательно, несмотря на недавние стихийные испытания, подчеркивает Кислицына. По ее словам, главный запрос избирателей – «на понятные управленческие результаты, прозрачные процедуры и стабильность курса».
В Иркутской области и Камчатском крае оппоненты действующих губернаторов ставили задачу набрать не меньше, чем рейтинг выдвинувшей их партии, а лучше больше, отмечает Калачев. «Для них это вход в кампанию 2026 г. С задачей они в целом справились. А побеждать, признаем честно, никто и не собирался», – подчеркнул он.
На выборах губернатора Свердловской области врио главы региона представитель ЕР Денис Паслер (в марте сменивший Евгения Куйвашева, работавшего на посту с 2012 г.) получает 63,02% по итогам обработки 46,45% голосов. Второе место занимает Александр Ивачев (КПРФ) с 14,01%, третье – Андрей Кузнецов от СР (11,92%).
В сентябре ВЦИОМ прогнозировал, что Паслер может получить 54,1%. Но в Свердловской области не сложился центр консолидации оппозиции, полагает политолог Евгений Минченко. «В общем-то достаточно вялую и комплиментарную кампанию вели кандидаты второго плана», – сказал он «Ведомостям».
По мнению депутата Госдумы, секретаря ЦК КПРФ по выборам Сергея Обухова, губернаторские кампании были «сплошной чересполосицей». «В Коми и Ленобласти наших кандидатов второй раз подряд не допустили до выборов», – заявил он. А в Камчатском крае, Иркутске и Свердловской области «спасали кампанию» от второго тура, где наши кандидаты были вторыми, утверждает он.
После этой кампании действующие депутаты всерьез приступят к подготовке к выборам в Госдуму 2026 г. «Неформальная репетиция прошла в этот единый день голосования, – отметил собеседник, близкий к партии власти. – Через несколько месяцев будет понятно, с чем мы идем в парламент». Главное, что сейчас может помешать партии, – внутривидовая борьба, сказал собеседник в «Единой России».