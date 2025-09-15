Оппозиция не смогла довести губернаторские выборы до второго тура

Эта кампания была наиболее конкурентная из губернаторских, говорит директор Института региональных проблем Николай Юханов: ни в одном другом регионе против действующего главы не шел его предшественник. По итогам выборов Иркутская область окончательно вышла из «красного пояса», утверждает руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. В последние недели кампания коммуниста Левченко была весьма сдержанной, отмечает политолог Константин Калачев. «Либо не хватало ресурсов, что самое вероятное, либо результаты соцопросов его удовлетворяли, ведь главное – это ставить реальные цели. А целью, судя по всему, была самоактуализация под выборы Госдумы», – сказал он «Ведомостям».