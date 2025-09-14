Москалькова: выборы 2025 года оказались не легче президентской кампании

Москалькова: выборы 2025 года оказались не легче президентской кампанииПо ее словам, усложнено голосование в приграничных регионах и ПВР
На фоне прошедших президентских и губернаторских выборов 2024 г. казалось, что единый день голосования (ЕДГ) 2025 г. должен быть легче, но «ничего подобного», заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе тематической сессии в Центризбиркоме (ЦИК), посвященной общественному контролю за голосованием.
Одна из особенностей текущего электорального цикла заключается в том, что многие жители приграничных регионов должны были выразить свою волю и при этом необходимо было обеспечить их безопасность, объясняет она. В ходе текущего ЕДГ проходят в том числе губернаторские выборы в Курской, Брянской, Ростовской и Краснодарской областях, а также в Севастополе. Идут кампании по выборам депутатов в Белгородскую и Воронежскую облдумы, а также менее крупные муниципальные кампании.
Вторая особенность – наличие большого количества избирателей в пунктах временного размещения (ПВР). «Когда мы разворачивали работу в этом году, мы особенный акцент делали на том, чтобы наблюдение осуществлять в закрытых учреждениях, в ПВР и на приграничных территориях», – поделилась Москалькова.
Например, в Курской области, где выбирают главу региона, «каждый день летают дроны и погибают люди», а также тысячи людей, лишенные жилья, переместились на другие территории. Им всем нужно было предоставить возможность реализовать свое конституционное право, подчеркнула уполномоченный по правам человека в России. В этой ситуации, продолжает Москалькова, ЦИК смог не просто создать новую электоральную модель, которую необходимо защищать «от агрессии», но и организовал ее реализацию.
Впрочем, несмотря на непростую обстановку, горячая линия аппарата уполномоченного по правам человека «не перегрелась» от обращений: в основном они были связаны с вопросами о том, как использовать ДЭГ или об особенностях реализации активного избирательного права, поделилась Москалькова. «Активность выборов высокая, легитимность обеспечена, в том числе в местах принудительного содержания и в местах временного размещения эвакуированных», – заключила она.
Следующим выступил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он сообщил, что члены мониторинговой рабочей группы СПЧ по выборам за три дня посетили около 300 участковых избирательных комиссий в 13 субъектах РФ. Фадеев обратил внимание на Белгородскую область, где идут «жестокие налеты» и тяжелые условия, но там одна из самых высоких явок – по данным на 17:30, на выборах в облдуму она равняется 54,98%. «Это пример для всех нас», – заявил он. В Брянской области за выборами наблюдала Ева Меркачева. По словам Фадеева, она посетила УИК в здании Всероссийского общества слепых, где проголосовали «почти все незрячие и слабовидящие». Там явка равняется 54,01%.
Всего в ЕДГ-2025 г. принимали участие 165 000 наблюдателей, из них более 70 000 – от политических партий, более 32 000 – от кандидатов, 61 000 – от Общественной палаты и около 2000 наблюдателей вошли в состав коллегиальных объединений и штабов в 68 регионах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.