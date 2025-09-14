Москалькова: выборы 2025 года оказались не легче президентской кампании

Следующим выступил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он сообщил, что члены мониторинговой рабочей группы СПЧ по выборам за три дня посетили около 300 участковых избирательных комиссий в 13 субъектах РФ. Фадеев обратил внимание на Белгородскую область, где идут «жестокие налеты» и тяжелые условия, но там одна из самых высоких явок – по данным на 17:30, на выборах в облдуму она равняется 54,98%. «Это пример для всех нас», – заявил он. В Брянской области за выборами наблюдала Ева Меркачева. По словам Фадеева, она посетила УИК в здании Всероссийского общества слепых, где проголосовали «почти все незрячие и слабовидящие». Там явка равняется 54,01%.