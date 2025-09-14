Явка на платформе ДЭГа на выборах превысила 90%
Явка избирателей в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах 2025 г. составила 90,07% на 18:00 мск. Это следует из данных ЦИК РФ.
Электронно проголосовали 1,54 млн россиян в 24 регионах.
14 сентября в России завершается трехдневное голосование на выборах разного уровня. Всего в рамках кампании планируется замещение около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей, включая выборы 21 губернатора и новые созывы законодательных собраний в 11 субъектах.
В ЦИК днем 14 сентября сообщили, что голосование идет на фоне кибератак на ресурсы избиркома. Зафиксировано около 290 000 атак на портал ЦИК России и более 300 на портал ДЭГа.
Вечером того же дня член ЦИК Игорь Борисов заявил, что кибератаки на избирательную систему в ходе выборов продолжаются.